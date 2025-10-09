名店「茗香園」傳食物中毒　店家回應被炎上！過往爭議曝光

記者黃翊婷／綜合報導

知名茶餐廳茗香園冰室中山店近日發生疑似食物中毒事件，一名女網友在Threads上發文，聲稱3日與同事前往用餐後，3人陸續出現上吐下瀉的情況。店家立即在該文章底下留言回覆，希望顧客能與他們聯繫並提供實體證明文件，結果再度被炎上，甚至有更多網友跳出來控訴。

▲有網友聲稱，日前在茗香園冰室中山店用餐後，出現身體不適的狀況。（圖／翻攝自Google地圖）

原PO在文章中提到，她與同事一同前往茗香園中山店用餐，大約2點左右離開，沒想到3名點同一道菜的同事，都陸續出現上吐下瀉的情況，讓她不禁向網友詢問，「有人也是10/3在茗香園中山店用餐，結果食物中毒的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然店家立刻留言回覆，表明很重視顧客的意見，希望顧客能主動與他們聯繫，並提交實體證明文件，如果屬實，會立即採取適當的彌補對策，若事實並非如此，也會進一步查證。

結果回應一公開，反而引發更多網友留言，其中一名網友聲稱，他幾年前去吃過，直接食物中毒住院，跟店家反映無效，還會刪除Google評論。店家同樣在留言底下表示，希望當事人針對指控提出證明，「但如您所敘述的事實並非如此，本公司一定勿枉勿縱。」卻還是無法平息風波。

▲另一名網友表示遇過類似的狀況，店家留言回覆。（圖／翻攝自Threads）

事實上，去年3月發生寶林茶室中毒案後，就有網友聲稱在茗香園用餐，也出現腹瀉、發燒等狀況，而且查詢Google評論後，發現還有其他人遇到類似狀況。當時店家表示，正在嘗試聯繫客人，並且懷疑是另外一波「白飯之亂」來冒犯本公司。

此外，今年9月間，刑事局鎖定第三方支付平台「Hero Pay」涉嫌協助東南亞博弈金流，半年洗出近30億元，進帳手續費高達3億元，檢方認定負責人羅以翔、黃秀蓉恐滅證，聲押禁見獲准，其中羅以翔就是茗香園冰室的負責人。如今又爆出疑似食物中毒案件，引發社會大眾關注。