　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名店「茗香園」傳食物中毒　店家回應被炎上！過往爭議曝光

記者黃翊婷／綜合報導

知名茶餐廳茗香園冰室中山店近日發生疑似食物中毒事件，一名女網友在Threads上發文，聲稱3日與同事前往用餐後，3人陸續出現上吐下瀉的情況。店家立即在該文章底下留言回覆，希望顧客能與他們聯繫並提供實體證明文件，結果再度被炎上，甚至有更多網友跳出來控訴。

▲▼茗香園冰室中山店。（圖／翻攝自Google地圖）

▲有網友聲稱，日前在茗香園冰室中山店用餐後，出現身體不適的狀況。（圖／翻攝自Google地圖）

原PO在文章中提到，她與同事一同前往茗香園中山店用餐，大約2點左右離開，沒想到3名點同一道菜的同事，都陸續出現上吐下瀉的情況，讓她不禁向網友詢問，「有人也是10/3在茗香園中山店用餐，結果食物中毒的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然店家立刻留言回覆，表明很重視顧客的意見，希望顧客能主動與他們聯繫，並提交實體證明文件，如果屬實，會立即採取適當的彌補對策，若事實並非如此，也會進一步查證。

結果回應一公開，反而引發更多網友留言，其中一名網友聲稱，他幾年前去吃過，直接食物中毒住院，跟店家反映無效，還會刪除Google評論。店家同樣在留言底下表示，希望當事人針對指控提出證明，「但如您所敘述的事實並非如此，本公司一定勿枉勿縱。」卻還是無法平息風波。

茗香園回應疑似食物中毒事件，卻再次引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

▲另一名網友表示遇過類似的狀況，店家留言回覆。（圖／翻攝自Threads）

事實上，去年3月發生寶林茶室中毒案後，就有網友聲稱在茗香園用餐，也出現腹瀉、發燒等狀況，而且查詢Google評論後，發現還有其他人遇到類似狀況。當時店家表示，正在嘗試聯繫客人，並且懷疑是另外一波「白飯之亂」來冒犯本公司。

此外，今年9月間，刑事局鎖定第三方支付平台「Hero Pay」涉嫌協助東南亞博弈金流，半年洗出近30億元，進帳手續費高達3億元，檢方認定負責人羅以翔、黃秀蓉恐滅證，聲押禁見獲准，其中羅以翔就是茗香園冰室的負責人。如今又爆出疑似食物中毒案件，引發社會大眾關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝
快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議
科技領漲！美股標普那指創新高　台積電ADR漲3.57％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商店員疑偷A發票「9元茶葉蛋賣8元」　業者出手了

名店「茗香園」傳食物中毒　店家回應被炎上！過往爭議曝光

獨／全真倒閉「欠稅」難討　國稅局扣押「失敗」

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

1.8億信託權益已轉移消費者　陽信：不會納入全真破產清算

林口爆虐童波及「老牌幼兒園」　無辜發文：請加XX

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言

國慶連假「南部高溫36度」！全台天氣一次看　降雨區域出爐

114年全國運動會倒數10天記者會 「雲林準備好了！」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

超商店員疑偷A發票「9元茶葉蛋賣8元」　業者出手了

名店「茗香園」傳食物中毒　店家回應被炎上！過往爭議曝光

獨／全真倒閉「欠稅」難討　國稅局扣押「失敗」

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

1.8億信託權益已轉移消費者　陽信：不會納入全真破產清算

林口爆虐童波及「老牌幼兒園」　無辜發文：請加XX

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言

國慶連假「南部高溫36度」！全台天氣一次看　降雨區域出爐

114年全國運動會倒數10天記者會 「雲林準備好了！」

量變少！　新婚男求診：老婆擔心我精盡人亡

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

超商店員疑偷A發票「9元茶葉蛋賣8元」　業者出手了

青海老虎溝山難困251人1死　死者來自台灣

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

名店「茗香園」傳食物中毒　店家回應被炎上！過往爭議曝光

獨／全真倒閉「欠稅」難討　國稅局扣押「失敗」

《許我耀眼》趙露思「骨相美人妝」滿滿高級感！4技巧用一筆畫出立體度

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

生活熱門新聞

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

國慶連假「南部高溫36度」！全台天氣出爐

93％肺腺癌女患者不抽菸　前台大醫點5大原因

最帥國軍被質疑「送公發帽」　新視角破除謠言

顏正國罹癌病逝！醫推這種飲食肺癌風險降35％

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　網勸分手

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

今「寒露」！　相沖生肖曝光

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

災區「愛心1物堆成山」！鏟子超人：拜託帶回家

更多熱門

相關新聞

名店「茗香園」疑爆食物中毒！店家回應了

名店「茗香園」疑爆食物中毒！店家回應了

有網友近日在Threads上爆料，與同事3日前往茗香園冰室中山店用餐，卻疑似出現食物中毒的情況，在網路上引起討論。對此，店家也做出回應，希望這名顧客致電聯繫，他們會給出令顧客滿意的補償解決方案。

葬禮發送豬腳飯！　逾50村民差點團滅

葬禮發送豬腳飯！　逾50村民差點團滅

台中美國學校食物中毒　增至6人住院

台中美國學校食物中毒　增至6人住院

37人食物中毒！台中美國學校撤換午餐包商

37人食物中毒！台中美國學校撤換午餐包商

台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝最新病況

台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝最新病況

關鍵字：

食物中毒茗香園

讀者迴響

熱門新聞

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

脹奶照曝！H級辣模產後賣「母乳香皂」　給粉絲搶購

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

「重色輕友」星座Top 3

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

4步走完整塊基地　永和最小重建案見「地主神操作」

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面