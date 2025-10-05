超商買菸要看證件！男咆哮「我像幾歲」　警驗證成年：買完別吵

記者許宥孺／高雄報導

台灣法規明文禁止販售菸酒給未成年人，然而肉眼判斷顧客年齡仍可能存在誤差。高雄一名男子今（5）日凌晨到超商買菸，被店員要求出示證件，男子未帶證件，但不滿自己已成年卻遭刁難，跳針狂問「我像幾歲？」警方到場時，安撫他「因為你看起來比較幼」，經查詢他的身分後，確認已成年，才讓男子順利買菸。

事發在5日凌晨1點多，警方接獲報案指出，鼓山區華泰路一間超商發生糾紛。員警到場時，一名黑衣男子表示，他跟一名女店員表示要購買香菸，對方卻堅持要他出示證件，他相當無奈，「我就是滿20歲了！如果不合理可以把我逮捕，但誰買菸會帶證件？第一次買菸遇到這種狀況！」

▲黑衣男超商買菸，不滿被店員要求看證件。（圖／記者許宥孺翻攝）



員警詢問黑衣男的身分證後，以M-Police查詢到男子的年齡，一邊安撫他，「代表你看起來比較幼（年輕）啊！不是很好？」員警確認李姓男子已26歲後，表示他可以進超商買菸，但李男又忍不住開始抱怨連連，員警無奈勸說：「要買的話就進去買，買完就別再吵。」最後男子順利結帳離開。

有網友表示，「看起來不像國中生賣ㄧ賣就好」，不過引起底下網友駁斥，「如果對方真的沒有滿20歲的話，賣出去被開罰的話是當班人員，會被罰錢的金額是1萬到25萬以下，希望你體諒員工。」、「目測真的不準欸，我看過一個目測年紀比我大10歲的，身分證拿出來人家年紀還小我5歲，只是因為他是營造業工人，長期曬太陽勞動的關係，所以皮膚狀態比較不好，看起來年紀偏大」。

▲警方查驗男子的身份後，確認已成年，要他買完菸別再吵。（圖／記者許宥孺翻攝）



不過也有網友表示，「如果我臉被認為未滿18或20我會開心欸，開心到回家拿證件都沒關係」。底下也有全家店員路過表示，「最近公司真的抓很嚴格，抓到不是只有賣給對方的員工有事，整家店都會被罰，真的不要太為難店員，希望大家可以多將心比心一點」。

菸害防制法2023年3月22日修正施行，禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，先前知名插畫家Cherng曾點出「各行各業專有的冷門知識」，其中一項就包括衛生局會派「阿姨穿制服」到超商買菸，若店員未依規定查看顧客證件就會開罰，目的在於提醒業者面對疑似未滿20歲顧客時應落實販菸「問年齡、看證件、拒販售」3步驟。