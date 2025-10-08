超恐怖！TXT秀彬抵無錫機場　陸私生狂奔如「喪屍進城」畫面曝

記者廖翊慈／綜合報導

南韓人氣男團TXT成員崔秀彬7日與好友ZB1中國籍成員章昊抵達江蘇無錫機場，兩人雖為未公開的私人行程，機場仍湧入大批人前來「接機」。不過影片顯示，現場秩序嚴重失控，多人舉著手機緊緊貼著兩人的臉，甚至造成保鑣直接被人群擠到不見，畫面被多名網友形容「簡直是喪屍進城」。

▲TXT崔秀彬（左）、ZB1章昊（右）。（圖／翻攝自微博）

多段影片顯示，兩人一抵達無錫碩放機場後，一群等待已久的私生飯（簡稱私生，指過度的追蹤、偷拍、騷擾等手段，侵犯藝人私生活、了解其所有私人資訊的人們），瞬間以跑百米的速度，舉高手機一窩蜂衝上前，絲毫不顧忌秀彬及章昊的安危，直直撞開保鑣的維護，將手機鏡頭緊貼兩人。

▲機場狀況。（圖／翻攝自微博，上同）

章昊更是嚴肅警告周圍的人「走開」，無奈卻無人停下失控的舉動。兩人最終在保鑣及機場保全的維護下，才成功坐上保母車。不過該群私生飯不止步於機場，還跟隨到住處、用餐的地點。

兩人回到住宿後，早已有大批私生跟在後頭，甚至有人用腳抵住門檻，不讓崔秀彬關門。跟到餐廳的私生，還失控將手機丟進兩人搭乘的電梯內，壯碩的保鑣們幾乎不是該私生的對手，不斷被擠到跌倒，多數保鑣無可奈何之下，只能大力推開衝上前的私生。

▲▼衝去餐廳的私生飯。（圖／翻攝自微博）

相關影片在多個網路平台上瘋傳，不少粉絲難過直呼，中國私生毫無底線，根本不尊重偶像的生活，甚至多次讓偶像陷入危險之中，「回韓國吧，不知道接下來幾天還會發生什麼事。」

部分理性的大陸網友也直言，「好丟臉覺得好臭」、「原來限韓令是保護韓國藝人」、「我要恨死你們了！我哥哥來度假還是渡劫的」、「再也不想怪愛豆不待見了」、「章昊你別回國了，你在韓國一切安好」、「私人行程別過度關注了行不啊」。