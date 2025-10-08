　
社會 社會焦點 保障人權

BMW山區飆速113km失控　撞死無辜打工妹！假牙總監判刑10月

▲快訊／撞死19歲女騎士！跑車男是「假牙製造商」總監　遭上銬送辦全身癱軟。（圖／記者許權毅攝）

▲沈姓假牙總監去年飆車撞死19歲打工妹，近日被判刑10月。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名沈姓假牙公司總監去年在北屯山區駕車，時速一度高達113公里，行經一處彎道時，車輛失控撞上一名正要去打工的19歲楊女，楊女被撞下山谷，重傷死亡。地院近日依過失致死判處沈男10月徒刑。

去年12月24日9點多，沈男駕車行經北屯區東山路二段，準備進入彎道時，卻因車速已經達到113公里，沈男煞車不慎，整輛車往對向車道打滑。正好一名19歲楊女，準備到附近樂園打工，眼看就要到公司，卻無辜遭沈男失控車輛撞上，人直接摔下山谷。

▲▼沈男駕駛BMW M2跑車，撞死楊姓女騎士。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

回顧當時，楊女整個人摔落6米深山谷，經搜救人員救起後，沈男見到楊女被救起，一度想上前查看，但警方擔心楊女爸媽情緒激動，趕緊先將雙方分開。楊女被送醫後，仍因受有顏面及肢體多處開放性傷口併骨折變形、雙耳耳漏、頸椎斷裂、氣血胸等傷害，搶救半小時後不治。

台中市行車鑒定委員會意見書指出，沈男超速行駛，車輛跨越至對向車道，是肇事主因，楊女無任何肇事責任。中檢認為，沈男以時速113公里駕駛因而致人死亡，應加重其刑，但有自首犯行，依法可減刑。

中院查，該路段速限為50公里，沈男卻駕車以時速113公里行駛，逾越速限超過63公里，嚴重超速，導致失控跨越分向限制線導致事故發生，加重其刑仍不會違反比例原則。

中院審酌，沈男造成楊女家屬傷痛，永遠無法回復，雖坦承犯行，但未能女家屬和解得到原諒。全案依汽車駕駛人，行車速度超過規定之最高時速40公里以上，過失致人於死罪，處有期徒刑10月。

10/07 全台詐欺最新數據

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

