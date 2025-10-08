空拍曝光！高雄大坪頂保護區「綠地慘變柏油山」　怪手還在挖

▲空拍曝光！高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄又爆山坡地遭破壞！高雄市議員許采蓁今（8）日在議會爆料，大坪頂山坡地保護區遭違法開發，不只綠地全被挖空，更被推成柏油山。高雄市長陳其邁回應表示，有疑似違反區域計畫法、水保法的部分會立即派員清查，若有不法絕對從嚴查辦。

許采蓁今在議事廳公開大坪頂保護區的空拍圖，可以看到2020年時還有一大片綠地跟茂盛的樹木，5年後的今天卻看到山頭被挖去大片，空拍圖內不見樹木，被挖出多處坑洞，場域內還停放多輛卡車，最讓人氣憤的是查閱了土地使用分區後，竟發現該處屬於保護區。

▲遭破壞的大坪頂山坡地，經查為保護區，但現場仍有怪手持續開挖。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁表示，會設定為保護區就是有水土保持的必要，所有開發跟使用行為都應更小心，但到了現場後，竟看到一整片的廢瀝青堆置成山，且經團隊連續追蹤，發現現場不停堆放新的瀝青塊。

從現場拍攝的影片中也看到有怪手持續開挖，以及貨車傾倒廢棄物的畫面。許采蓁質疑，現場這些狀況應該完全不符合相關法規。

▲高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁翻出賴瑞隆在2015年的臉書貼文，表示是賴委員在離該場域不到100公尺的地方，發下豪言要將大坪頂開發為休閒新亮點，沒想到10年後大坪頂觀光沒有開發完成，竟然先讓一旁出現柏油山，真的十分諷刺。並要求陳其邁市長查明此案是否有違法事實。

對此，陳其邁也回應，根據目前議員提供的資料畫面，看來是在山坡地，可能有疑似違反區域計畫法、水保法的部分，將會立即要求都發局、地政局、環保局清查，若有涉及不法，絕對從嚴查辦，一定會罰。