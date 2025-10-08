澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇喊：被颱風吹走嗎

▲1名妙齡女子全身赤裸，從廣場狂奔至關閘出入境事務站出境入口，不慎在手扶梯跌倒。（翻攝畫面）

澳門關閘廣場週日（5日）晚間發生一起罕見事件！1名妙齡女子全身赤裸，從廣場狂奔至關閘出入境事務站出境入口，途中疑因身體不適，在扶手電梯跌倒，額頭擦傷後被緊急送往山頂醫院治療。事件迅速引起現場民眾及網友關注，女子身份與行為動機成為討論焦點。

綜合陸媒報導，警察局表示，當日晚間約10時接獲報案，1名年約25歲的澳門女子全身赤裸出現在關閘廣場，並朝出境入口方向跑去。途中疑因身體不適而失去平衡，在扶手電梯跌倒，額頭受傷。警員接報後迅速到場提供協助，並與消防隊合作將女子送醫。消防人員表示，傷者後枕部有裂傷，情況穩定，目前在山頂醫院接受治療。

▲妙齡女子全身赤裸，從廣場狂奔至關閘出入境事務站出境入口。（翻攝畫面）

事件曝光後，網友紛紛對女子行為及動機進行猜測。有人戲稱女子是「真正的輸光光」，暗指可能與賭博有關；亦有人諷刺「衣服被颱風吹走嗎」猜測是否有人出高價讓女子脫衣行為。隨後，有網友提供現場照片，顯示關閘通道散落女子的衣物、褲子及鞋襪，顯示女子並非被他人強迫脫衣。

▲▼女子全身赤裸出現在關閘廣場，在手扶梯跌倒受傷。（翻攝畫面）

除了網上討論，也有善心網友留言祝福女子平安，呼籲不要過度揣測事件真相。「好想去救她，願平安！」「不亂猜了，願無事啦，真相由警察說明。」為事件增添一絲溫暖。

同時，有澳門民眾指出，社會壓力大，年輕人情緒問題頻傳，事件也反映出部分民眾心中的隱憂。治安警表示，經初步了解，此事件不涉及設備故障，也未影響通關秩序。警方將持續調查事件原因及女子行為動機，並在查明後向公眾公布。

▲有網友提供現場照片，顯示關閘通道散落女子的衣物、褲子及鞋襪，顯示女子並非被他人強迫脫衣。（翻攝畫面）



