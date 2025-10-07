6.9強震！牆垮瞬間「勇犬肉身護主」　不惜受傷擋瓦礫

▲魯克在災難瞬間「肉身護主」導致自己受傷。（圖／翻攝臉書Hope for Strays）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓宿霧（Cebu）9月30日深夜發生規模6.9強震，達安班達雁鎮（Daanbantayan）居民賈曼（Shaira Jamin）與兒子待在家中，未料屋內牆壁瞬間倒塌，此時愛犬魯克（Luke）竟然衝過來，用身軀擋住砸落的瓦礫碎片，為主人爭取到寶貴的逃生時間。

綜合菲律賓媒體報導，賈曼回憶，地震發生時，自己與8歲兒子身在家裡不同地方，「我大聲呼喊他，牆壁就在那一瞬間崩塌倒下」，魯克也幾乎同時衝過來擋住瓦礫，下半身側面被砸中。

由於愛犬擋住瓦礫碎片，母子倆僅輕微擦傷，但魯克下半身的腿部與敏感部位都嚴重受傷，幸好已於2日晚上10時30分左右獲救。

As the walls of the house crumbled, Luke ran towards Enrique Postrero and his 8-year-old son, shielding them from the incoming debris.



Full story: https://t.co/6zMC5zwMWC pic.twitter.com/JEVToDe2Zm — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) October 7, 2025

賈曼表示，如果不是因為魯克，她與兒子可能來不及逃生，「魯克沒有血管完全斷裂，但後腿和足部的血管受損，敏感部位也有多處擦傷」。狗狗由當地動物保護組織「給流浪狗希望」（Hope for Strays）接手後，目前正在達瑙市（Danao）的一間獸醫診所復原中。

該組織也在網路募集新台幣約6300元醫療費用，協助這隻勇敢的狗狗康復。

這起強震震央位於博戈市（Bogo City），迄今累計造成72人死亡、559人受傷，近3.6萬棟房屋受損，1.8萬人無家可歸。