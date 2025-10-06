　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣日曝光

▲▲業者去年愚人節在臉書貼出「翻轉布丁」與網友互動，並強調「沒有上市」，不料今年有網友謊稱買到，引發騷動。（圖／翻攝自業者臉書）。（圖／翻攝自業者臉書）

▲統一布丁去年曾在愚人節貼出「翻轉布丁」畫面，雖沒有上市但仍引發轟動。（圖／翻攝自業者臉書）

記者閔文昱／綜合報導

敲碗一年的夢幻甜點真的來了！統一布丁去年愚人節推出「翻轉布丁」惡搞廣告，焦糖在上、布丁在下的設定引發網友暴動，許多「螞蟻人」大呼想吃卻撲空，如今竟成真。根據網友爆料，7-11將於 10月13日至11月2日 限時開賣「統一翻轉布丁」，消息更獲多位超商店員證實，讓粉絲驚喜直喊，「這次真的不是愚人節玩笑了！」

據悉，翻轉布丁將以 3入組合售價54元，另有「翻轉布丁3入＋經典布丁3入」的組合包，優惠價僅 75元，全台預計限量推出 52萬顆。雖然官方尚未正式公告，但已有超商群組開放預購，許多網友已搶先下單，準備朝聖開吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

回顧去年愚人節，統一布丁惡搞推出「翻轉布丁」廣告，焦糖覆蓋大半畫面，卻被業者打槍「不會上市」，引起粉絲一片哀號。今年4月更有民眾惡作劇拍片聲稱「超商買到翻轉布丁」，不僅掀起尋寶潮，還驚動高雄市衛生局查緝，最後證實影片遭剪輯造假，讓眾人白忙一場。

如今限量真品終於登場，社群瞬間炸鍋，不少網友紛紛嗨喊，「天啊！！我期待超久」、「敲碗成功啦！」、「世界終於瘋成我想要的樣子」、「小時候的願望，居然現在才達成」、「敲碗敲了20年了終於實現我的願望了」，也有人幽默表示：「剛剛還特別看了現在已經10月，不是愚人節」。

超商業者提醒，商品屬限時限量，預購及開賣時間以各門市公告為準，建議想嚐鮮的粉絲提前鎖定，別再錯過「翻轉人生」的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲端發票中千萬　他「少做2事」獎金全部充國庫
無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

特遣隊「探勘堰塞湖」照片曝光　一片灰白場景驚呆網：好有末日感

敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣日曝光

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

他叫外送22元雲端發票中千萬　「少做2事」獎金全部充國庫

被問「要向總統報告什麼重點」　季連成：你當總統我就向你報告

心靈學院爆虐死案！薔薔「被騙30萬」逼哭回想前世　恐怖手法曝

明天國道北上車潮為平日1.4倍　高公局公布11處易塞路段

一圖看中秋各地賞月機率　「哈隆」周三接近水氣增

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」　機警反應被讚爆

2026年行事曆出爐！9連假、11個國定假日...這樣請爽休16天

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

好瘦！Red Velvet Wendy台北開唱　一開場...清唱大飆高音超猛

特遣隊「探勘堰塞湖」照片曝光　一片灰白場景驚呆網：好有末日感

敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣日曝光

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

他叫外送22元雲端發票中千萬　「少做2事」獎金全部充國庫

被問「要向總統報告什麼重點」　季連成：你當總統我就向你報告

心靈學院爆虐死案！薔薔「被騙30萬」逼哭回想前世　恐怖手法曝

明天國道北上車潮為平日1.4倍　高公局公布11處易塞路段

一圖看中秋各地賞月機率　「哈隆」周三接近水氣增

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」　機警反應被讚爆

2026年行事曆出爐！9連假、11個國定假日...這樣請爽休16天

特遣隊「探勘堰塞湖」照片曝光　一片灰白場景驚呆網：好有末日感

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

川普警告哈瑪斯：不交出加薩，就全滅

還好沒被3：0！Boaster「好想拿一次世界冠軍」：在離開前一定要

五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚

敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣日曝光

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

高雄駕駛撞7車！阿伯路過「與死神擦肩」車尾眼前掃過　只差幾公分

每天工作18小時...設計師憶遊戲上市前被禁止外出：像監獄快崩潰

《特戰英豪》NRG「從天堂送FNC回煉獄」　3：2奪世界冠軍

【車長的愛心廣播】搭新自強快到花蓮光復時　溫馨廣播讓人心暖暖

生活熱門新聞

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

藝識流靈修命案！薔薔驚曝曾被騙30萬

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

2026年行事曆出爐！9連假、11個國定假日

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

逢甲菠蘿油高掛「做不下去」看板抗議　

中秋恰逢月老誕辰！命理師曝「4生肖」桃花開

攤商「陳先生」買黑心豬大腸？寧夏夜市發聲

長榮航空上海返台航班機尾擦地　業者：已申請復航

更多熱門

相關新聞

東京甜點名店10/16來台快閃

東京甜點名店10/16來台快閃

台北晶華酒店10月16日至11月19日邀請東京代官山排隊甜點名店「DOLCE TACUBO」來台客座，帶來現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙，以及花漾霜淇淋等5款甜點，即日起開放預購。

賓士推邁巴赫V12引擎限量特仕版

賓士推邁巴赫V12引擎限量特仕版

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

陸爭議補教網紅多平台遭封 曾高呼「祖國統一」捐1億

陸爭議補教網紅多平台遭封 曾高呼「祖國統一」捐1億

日本2大百年蕎麥麵、鰻魚飯登台

日本2大百年蕎麥麵、鰻魚飯登台

關鍵字：

布丁統一翻轉限量甜點

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」

女教師赴約遭朋友性侵　他揪3人一起施暴

楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚

更多

最夯影音

更多
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面