敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣日曝光

▲統一布丁去年曾在愚人節貼出「翻轉布丁」畫面，雖沒有上市但仍引發轟動。（圖／翻攝自業者臉書）

記者閔文昱／綜合報導

敲碗一年的夢幻甜點真的來了！統一布丁去年愚人節推出「翻轉布丁」惡搞廣告，焦糖在上、布丁在下的設定引發網友暴動，許多「螞蟻人」大呼想吃卻撲空，如今竟成真。根據網友爆料，7-11將於 10月13日至11月2日 限時開賣「統一翻轉布丁」，消息更獲多位超商店員證實，讓粉絲驚喜直喊，「這次真的不是愚人節玩笑了！」

據悉，翻轉布丁將以 3入組合售價54元，另有「翻轉布丁3入＋經典布丁3入」的組合包，優惠價僅 75元，全台預計限量推出 52萬顆。雖然官方尚未正式公告，但已有超商群組開放預購，許多網友已搶先下單，準備朝聖開吃。

回顧去年愚人節，統一布丁惡搞推出「翻轉布丁」廣告，焦糖覆蓋大半畫面，卻被業者打槍「不會上市」，引起粉絲一片哀號。今年4月更有民眾惡作劇拍片聲稱「超商買到翻轉布丁」，不僅掀起尋寶潮，還驚動高雄市衛生局查緝，最後證實影片遭剪輯造假，讓眾人白忙一場。

如今限量真品終於登場，社群瞬間炸鍋，不少網友紛紛嗨喊，「天啊！！我期待超久」、「敲碗成功啦！」、「世界終於瘋成我想要的樣子」、「小時候的願望，居然現在才達成」、「敲碗敲了20年了終於實現我的願望了」，也有人幽默表示：「剛剛還特別看了現在已經10月，不是愚人節」。

超商業者提醒，商品屬限時限量，預購及開賣時間以各門市公告為準，建議想嚐鮮的粉絲提前鎖定，別再錯過「翻轉人生」的機會。