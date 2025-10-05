陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木　軍媒痛批後緊急下架

▲玩具廠商推出「731毒氣實驗室」積木。（圖／翻攝微博）



文／中央社

中國抗戰電影「731」熱播之際，中國一玩具廠商「積智星」在店商平台推出一款「731毒氣實驗室拼裝積木」。然而這款玩具遭到解放軍旗下媒體發文批評冒犯民族情感，玩具在3日下午從電商平台上下架。

綜合大陸媒體與港媒報導，這款「731毒氣實驗室拼裝積木」的包裝上印有「愛國教育情感啟蒙」、「軍事主題歷史還原」等宣傳，針對13歲或以上使用者。

電商平台顯示，這款玩具最近一週銷量上漲10倍，是「店鋪新品銷量冠軍」。

然而這款玩具引起中國內部巨大爭議。解放軍旗下媒體「鈞正平」（「軍政評」諧音，意指解放軍政治評論）2日就發文批評，民族傷痛的問題上，不能有投機與試探的空間。

文章說，「731部隊是二戰期間日本軍國主義犯下反人類罪行的象徵，其歷史給中國人民帶來了深沉的傷痛」。儘管玩具可以承載多元主題，但任何創意都必須遵守人文底線和歷史觀的紅線。

文章又指，商家以「銘記歷史」為名，把血腥罪行轉化為可拼裝的「實驗室」，無論初衷如何，客觀上都構成了對民族情感的冒犯，並傳遞了錯誤的歷史認知。歷史不應被遺忘，更不應被扭曲為可隨意消費的商品。

文章最後呼籲，商家在追求創意的同時，應多一份對歷史的敬畏和對價值的審思。

這篇文章在微博刊出後，有中國網友紛紛留言表示要「嚴查嚴懲」、「大是大非的問題，絕不能簡單處理」。