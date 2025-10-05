　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女檢座劉憲英考績丙提告勝訴　宜蘭地檢署研議提上訴

▲宜蘭地檢署起訴涉賄選的林姓頭城鎮長候選人的劉黃姓樁，及壯圍張姓鄉代候選人及其藍姓樁腳等3人。（圖／記者游芳男攝）

▲檢察官劉憲英考績丙提告勝訴，宜檢研議提上訴。（資料照／記者游芳男攝）

文／中央社

宜檢檢察官劉憲英因2020年年終職務評定結果未達良好、考績丙等，提告請求撤銷職務評定。法院更一審日前認為，評定理由欠缺具體事證又沒給予澄清機會，判劉女勝訴。可上訴。 對此，宜蘭地檢署表示，將研議提起上訴。

檢察官年終職務評定結果，分為「未達良好」及「良好」；「未達良好」形同公務人員考績丙等。 全案緣於，劉憲英不服2021年4月間宜蘭地檢署職務評定通知書核定她2020年的年終職務評定結果為「未達良好」（原處分），經提起復審後，仍遭公務人員保訓委員會駁回，進而提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

台北高等行政法院一審於2023年判決指出，本件原處分，屬於不利的行政處分，依行政程序法規定，應給予受評人劉憲英於原處分作成前，有陳述意見的機會，但原處分「未給予劉憲英陳述意見機會」的瑕疵等，判決劉女勝訴，撤銷原處分。經上訴，二審最高行政法院認定，原判決有調查未盡的違誤，將案件廢棄，發回北高行更審。

北高行更一審日前判決，劉女勝訴，撤銷原處分。可上訴。 更一審表示，宜蘭地檢署於年終職務評定時，所援引「未達良好」理由，並非全然建立於真實客觀事實，還包含錯誤或偏頗資訊，例如部分評定是根據會議紀錄或宜檢人員印象，欠缺具體事證，而且沒有給予劉女在場澄清機會，也忽略劉女整體辦案品質與表現，難以確保評定的公正客觀。

更一審判決指出，劉憲英於2020年度偵辦案件時，有逕以犯行逾告訴期間為由為不起訴處分，卻漏未論述告訴人另案提出告訴的事實，經台灣高等檢察署於再議程序中列為重大缺失；另於同年1月16日內勤中，未即時訊問因逮捕到場的毒品現行犯，違反刑事訴訟法規定，這些情形均可進行檢討。

更一審指出，劉女2020年職務評定程序存有重大瑕疵，原處分應予廢棄，由宜檢另行依合法程序及正確資料重行評定，以符合正當法律程序及檢察官職務評定辦法之立法目的。 另一方面，劉憲英不服2019年年終職務評定結果未達良好，之前也提告；北高行更一審今年3月認定，評定程序瑕疵已於復審程序中補正，判決劉女敗訴。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／好消息！　11歲女童脫險轉普通病房
2長腿妹與運將爆衝突　為了90元拉扯
國1上午4起追撞回堵　下午國道15路段易壅塞
高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫
百人面前遭爆頭槍殺！子彈貫穿泰女頭顱　從嘴射出
馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈遭詐騙
被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／好消息！苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

高雄轎車「保齡球式」狠撞7車！駕駛昏迷送醫　恐怖撞擊瞬間曝

女檢座劉憲英考績丙提告勝訴　宜蘭地檢署研議提上訴

為了90元車資爆衝突！2長腿妹與運將拉扯　驗傷互告傷害

找到了！台南箍察橋驚傳男子落水　消防搜索3日尋獲已成冰冷遺體

超商買菸要看證件！男咆哮「我像幾歲」　警驗證成年：買完別吵

快訊／基隆某社區大樓驚傳墜樓！　男12F墜落「多處骨折亡」

PO文急徵「清溝超人」挨酸沒錢請機具　彭啓明曝困難點

新莊社區中秋烤肉濺血！不滿大叔歌聲太吵　19歲男揮開山刀傷人

沒車牌就拖吊！台中警強力取締霸佔車位無牌車　最高罰3萬6

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

快訊／好消息！苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

高雄轎車「保齡球式」狠撞7車！駕駛昏迷送醫　恐怖撞擊瞬間曝

女檢座劉憲英考績丙提告勝訴　宜蘭地檢署研議提上訴

為了90元車資爆衝突！2長腿妹與運將拉扯　驗傷互告傷害

找到了！台南箍察橋驚傳男子落水　消防搜索3日尋獲已成冰冷遺體

超商買菸要看證件！男咆哮「我像幾歲」　警驗證成年：買完別吵

快訊／基隆某社區大樓驚傳墜樓！　男12F墜落「多處骨折亡」

PO文急徵「清溝超人」挨酸沒錢請機具　彭啓明曝困難點

新莊社區中秋烤肉濺血！不滿大叔歌聲太吵　19歲男揮開山刀傷人

沒車牌就拖吊！台中警強力取締霸佔車位無牌車　最高罰3萬6

柬埔寨園區大暴動！上百人衝辦公室宿舍狂砸　失控畫面曝光

高市早苗一上任「面臨烈火試煉」 日經點出3大執政關卡

快訊／好消息！苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

男團成員閃婚還帶老婆上婚綜！　陸網「踐踏粉絲真心」節目遭出征

川普傳月底快閃訪韓　會晤李在明、習近平「缺席APEC峰會」

女星曾陷憂鬱地獄！　父離世2個月入圍金鐘「牌位前痛哭」吐遺憾

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委：轉移縣長無能焦點

高雄轎車「保齡球式」狠撞7車！駕駛昏迷送醫　恐怖撞擊瞬間曝

【孩子我來救你了】小怪手卡淤泥！大怪手「一把抱起」神救援

社會熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

國中師騙單身！激戰女學生8次　下場慘了

尾隨正妹噴精！高雄24歲噁男被逮

一件衣服引爆命案！進香男被刺亡嫌送辦

即／連假傳憾事！台中女高樓墜落無生命跡象

鏟子超人湧光復破紀錄！當地真實狀況曝

車廠技師偷拍10多女　行車紀錄器裝針孔

台南18歲男無照開馬三摔落邊坡　17歲騎士慘死

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

籃籃素顏衝花蓮當「鏟子超人」！跳進水溝挖淤泥

獨／心靈療癒死亡日記曝！目擊學員還原詭異現場

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

即／莊人祥證實去年罹胃癌

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面