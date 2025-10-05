　
民生消費

foodpanda「10月激省優惠碼」一次看　星巴克第2杯5折

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda10月優惠碼一次看。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」10月限定優惠碼來了，本月可享星巴克指定飲品第2杯5折、生鮮雜貨滿額最高現折200元等好康，還有中秋加碼優惠；今（5）日更祭出「中秋小費雙倍送」1日限定活動，只要消費者透過系統功能給予小費，foodpanda將加碼同等金額讓外送員收到雙倍小費。

同時，為鼓勵消費者響應「中秋小費雙倍送」，凡於今日完成訂單並提供小費之用戶，每筆訂單皆可獲得一次抽獎機會，有機會把iPhone 16Pro 256G帶回家，中獎名單將於10月17日公告於臉書粉專。

●中秋獨家商品優惠
1. 今（5）日限時1天指定用戶可享「全聯文蛤真空包特價55元」，數量有限、售完為止，部分分店不適用。

2. 10月11日限時1天指定用戶可享「全聯玉米筍特價29元」，數量有限、售完為止，部分分店不適用。

3. 10月12日限時1天指定用戶可享「全聯台灣鯛魚排特價85元」，數量有限、售完為止，部分分店不適用。

4. 即日起至10月31日指定用戶可享「美福食集中秋小資歡聚烤肉組特價1950元」，數量有限、售完為止。

5. 即日起至10月31日指定用戶可享「美福食集中秋牛寶烤肉組特價899元」，數量有限、售完為止。

●美食外送優惠
1. 10月11日至10月31日凡輸入優惠碼「天天爽」，可享「指定餐廳美食外送下單滿280元打65折」優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

2. 10月11日至10月31日凡輸入優惠碼「天天爽」，可享「指定餐廳美食外送下單滿320元打65折」優惠，最高現折120元，數量有限、兌完為止。

3. 10月11日至10月31日凡輸入優惠碼「天天爽」，可享「指定餐廳美食外送下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

4. 10月11日至10月31日凡輸入優惠碼「叫外送最食在」，可享「指定餐廳美食外送下單滿299元打85折」優惠，最高現折45元；指定餐廳輸入優惠碼「叫外送最食在」可享「下單滿299打9折」優惠，最高現折30元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 10月1日至10月28日免優惠碼可享「麥當勞可可布朗尼冰炫風特價69元」，部分分店不適用，售完為止。

6. 10月15日至11月11日免優惠碼可享「麥當勞藍莓卡士達雙餡派最高省12元」，部分分店不適用。

7. 即日起至10月17日免優惠碼可享「星巴克馥列白／福吉茶那堤／摩卡可可碎片星冰樂第2杯5折」，部分分店不適用。

8. 即日起至10月17日免優惠碼可享「星巴克黑幕黑森林套餐特價295元起（須點購大杯以上夜幕狂想曲星冰樂+櫻桃黑森林蛋糕）」，部分分店不適用。

9. 10月18日至11月4日免優惠碼可享「星巴克特選馥郁那堤／醇濃抹茶那堤／焦糖奶香星享那堤第2杯5折」，部分分店不適用。

10. 10月18日至11月4日免優惠碼可享「星巴克冰搖清爽雙杯組特價275元（須點購大杯冰搖蜂蜜脆糖核桃燕麥咖啡1杯+冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡1杯）」，部分分店不適用。

11. 即日起至10月31日每周二限定凡輸入優惠碼「週二星享日」，可享「星巴克指定專區滿額現折70元」優惠，部分分店不適用。

12. 10月7日限時1天免優惠碼可享「星巴克特大杯冰焦糖瑪奇朵／特大杯冰那堤第2杯5折」，部分分店不適用。

13. 10月14日、10月21日、10月28日免優惠碼可享「星巴克特大杯巧克力可可碎片星冰樂／特大杯冰那堤第2杯5折」，部分分店不適用。

▲▼foodpanda（圖／foodpanda提供）

▲生鮮雜貨祭出滿額現折優惠。

●生鮮雜貨優惠
1. 10月13日至10月31日平日限定（周一至周五）凡輸入優惠碼「平日七九折」，指定用戶可享「小北百貨下單滿499元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 10月13日至10月31日平日限定（周一至周五）凡輸入優惠碼「平日七九折」，指定用戶可享「美廉社下單滿499元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 10月13日至10月31日平日限定（周一至周五）凡輸入優惠碼「平日七九折」，指定用戶可享「寵物公園下單滿799元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 10月13日至10月31日平日限定（周一至周五）凡輸入優惠碼「平日七九折」，指定用戶可享「統一超商下單滿319元打79折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 10月13日至10月31日平日限定（周一至周五）凡輸入優惠碼「平日七九折」，指定用戶可享「大全聯下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6. 10月13日至10月31日平日限定（周一至周五）凡輸入優惠碼「平日七九折」，指定用戶可享「屈臣氏下單滿799元打79折」優惠，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

7. 10月13日至10月31日平日限定（周一至周五）凡輸入優惠碼「平日七九折」，指定用戶可享「康是美下單滿699元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8. 10月13日至10月31日平日限定（周一至周五）凡輸入優惠碼「平日七九折」，指定用戶可享「全家便利商店下單滿299元打79折」優惠，最高現折70元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9.10月13日至10月31日平日限定（周一至周五）凡輸入優惠碼「會員平日七九折」，pandapro指定用戶可享「生鮮雜貨精選店家下單滿799元現折180元」優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

10. 10月指定周六（10月11日、10月18日、10月25日）凡輸入優惠碼「週六買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿849元打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11. 10月每周日下單全聯福利中心，可享單筆訂單滿399元獲得8%胖達幣回饋、單筆訂單滿699元獲得10%胖達幣回饋，以上每次最高回饋100胖達幣，每人回饋次數各為2次，部分店家及門市不適用，數量有限、兌完為止。

●外帶自取優惠
1. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「天天取天天省」，可享「外帶自取指定店家下單滿99元打85折」優惠，折扣金額無折抵上限，每人使用次數無上限，疊加優惠可享72折，總數量有限、兌完為止。

2. 10月11日至10月31日凡輸入優惠碼「天天取天天爽」，可享「外帶自取指定店家下單滿400元打65折」優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

3. 10月11日至10月31日凡輸入優惠碼「天天取天天爽」，可享「外帶自取指定店家下單滿320元打65折」優惠，最高現折120元，數量有限、兌完為止。

4. 10月11日至10月31日凡輸入優惠碼「天天取天天爽」，可享「外帶自取指定店家下單滿280元打65折」優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

●聯名卡優惠 
1. 即日起至10月31日pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「刷這張最食在」，可享「美食外送指定店家下單滿279元領25%胖達幣回饋」，最高回饋75胖達幣，每人限用2次，數量有限、兌完為止，部分店家及門市不適用。

2. 即日起至10月31日pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「刷這張最食在」，可享「外帶自取下單滿179元領25%胖達幣回饋」，最高回饋50胖達幣，每人限用2次，數量有限、兌完為止，部分店家及門市不適用。

3. 即日起至10月31日一般用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「刷這張最食在」，即可享「美食外送指定店家下單滿279元領15%胖達幣回饋」，最高回饋50胖達幣，每人限用2次，數量有限、兌完為止，部分店家及門市不適用。

4. 即日起至10月31日一般用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「刷這張最食在」，即可享「外帶自取下單滿179元領15%胖達幣回饋」，最高回饋35胖達幣，每人每月限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 即日起至10月31日pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十月免費華堡」，可享「漢堡王下單滿299元折抵招牌皇家華堡1份」，每人限用1次，數量有限、兌完為止，部分店家及門市不適用。

●信用卡優惠
1. 即日起至10月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc510」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至10月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce510」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats10月限定優惠出爐。（圖／Uber Eats提供）

另一外送平台「Uber Eats」也祭出10月限定優惠開跑，網羅多家店精選品項買1送1，包括Popeyes、珍煮丹、漢堡王、肯德基等通通有，會員還可享一系列專屬好康，像是拿坡里小披薩買1送1、好市多滿額現折150元等，優惠數量有限、送完為止。

●全用戶優惠
1. 即日起至10月7日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括Popeyes、珍煮丹、21Plus、築本屋丼飯、鮮芋仙、植作茶等，優惠數量有限、送完為止。

2. 即日起至10月7日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括元爵味黃燜雞、男子漢拉麵、樂檸漢堡、酥力蛋餅、HOME 28咖哩等，優惠數量有限、送完為止。

3. 即日起至10月7日免優惠碼可享「漢堡王大杯玉米濃湯、飲料買1送1」、「層雙層對豪堡餐7折」，優惠數量有限、送完為止。

4. 即日起至10月7日免優惠碼可享「肯德基韓式起司脆雞飯買1送1、咔啦雞腿堡蛋撻絕配餐79折」，優惠數量有限，送完為止。

5. 即日起至10月7日免優惠碼可享「達美樂經典／極致／招牌披薩系列買1送1」，優惠數量有限，送完為止。

6. 即日起至10月7日免優惠碼可享「COMEBUY玩火／玩火奶茶／玉荷冰綠／蜂蜜紅茶買1送1」，優惠數量有限、送完為止。

●Uber One方案會員優惠 
1. 即日起至10月7日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「中秋團圓」下單滿350元再打85折，單筆最高現折70元，精選商家包括Popeyes、珍煮丹、21Plus、築本屋丼飯、鮮芋仙、植作茶等，優惠數量有限、送完為止。

2. 即日起至10月7日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「中秋加菜」下單滿350元再打85折，單筆最高現折70元，精選商家包括元爵味黃燜雞、男子漢拉麵、樂檸漢堡、酥力蛋餅、HOME 28咖哩等，優惠數量有限、送完為止。

3. 即日起至10月7日免優惠碼可享「Q Burger月圓限定麥香雞堡超值套餐買1送1」優惠，優惠數量有限，送完為止。

4. 即日起至10月7日免優惠碼可享「拿坡里指定口味小披薩+雙份起司買1送1」優惠，優惠數量有限，送完為止。

5. 即日起至10月7日免優惠碼可享「漢堡王大杯玉米濃湯、飲料買1送1」、「層雙層對豪堡餐7折」，優惠數量有限，送完為止。

6. 即日起至10月7日免優惠碼可享「達美樂經典／極致／招牌披薩系列享買1送1」、「起司火山披薩享買1送1」，優惠數量有限，兌完為止。

7. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「十月享外帶」，可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，優惠數量有限，兌完為止，提醒須綁定信用卡付款。

8. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「會員十月點」，可享「美食外送下單滿699元現折100元」優惠，每人限用2次，優惠數量有限，兌完為止。

9. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「會員十月吃」，可享「美食外送下單滿450元現折50元」優惠，每人限用2次，優惠數量有限，兌完為止。

●Uber One方案會員生鮮雜貨優惠
1. 即日起至10月6日免優惠碼可享「烤肉開趴包專區商品下單滿649元現折100元」優惠，指定商家包括全聯、大全聯、家樂福、家樂福超市，優惠商品數量有限、售完為止。

2. 即日起至10月15日免優惠碼可享「好市多中秋烤肉開趴包專區下單滿1488元現折150元」優惠，優惠商品數量有限，售完為止。

3. 即日起至10月15日免優惠碼可享「好市多中秋牛肉吃到飽專區商品下單滿3000元現折150元」，優惠數量有限，送完為止。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

