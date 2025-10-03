　
社會 社會焦點 保障人權

士林分署愛心大進擊！戚風蛋糕配AI漫畫　療癒童心中秋夜

↑士林分署執行同仁以自製的可愛AI漫畫圖卡，講述「拍寶遇到奸詐小狐狸」的兒童故事。

▲分署長吳廣莉(中)偕同同仁以分署愛心社名義捐贈慰問金與民生物資，同時將一份份承載滿滿心意的小蛋糕，連同祝福話語的小卡，親手送到關愛基金會。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

中秋節前夕，法務部行政執行署士林分署不只在執行公務上盡心盡力，也用滿滿愛心化身甜點師，親手製作一份份戚風蛋糕，送到台灣關愛基金會，陪伴高風險家庭遭安置的孩子們，共度溫馨佳節。

這場「愛心烘焙行動」由士林分署具備烘焙專長的同仁領軍，利用中午休息時間帶著夥伴們一起動手做杯子蛋糕。從打發蛋白、攪拌麵糊到烘烤出爐，每一個步驟都展現出同仁們的默契與細心。當香氣撲鼻的蛋糕一一出爐時，大家眼神中閃爍著喜悅，因為這不只是甜點，更是一份用心凝聚的祝福。

當天下午，分署長吳廣莉率領同仁，以愛心社的名義捐贈1萬2,000元慰問金與民生物資，同時親手將蛋糕與小卡送到孩子們手中。除了品嚐甜點，孩子們還聽到特別準備的AI漫畫故事《拍寶遇到奸詐小狐狸》，提醒大家要小心陌生人的話術，寓教於樂。

▼吳廣莉分署長攜手同仁，以滿滿愛心齊心製作戚風蛋糕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

最受期待的時刻，是執行署吉祥物「拍寶」驚喜登場，瞬間成為全場焦點。孩子們一擁而上，圍著拍寶又笑又跳，現場充滿童真的笑聲與歡樂氣氛，溫暖了整個中秋午後。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署執行同仁以自製的可愛AI漫畫圖卡，講述「拍寶遇到奸詐小狐狸」的兒童故事。（圖／記者黃宥寧翻攝）

吳廣莉表示，這場活動不只是送蛋糕與物資，更希望傳達「執行有愛」的理念，拋磚引玉，讓更多人關懷社會角落中需要幫助的人，一起營造溫暖的幸福社會。

