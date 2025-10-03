　
花蓮募款達8.4億！賑災基金會破除3謠言：花蓮縣慰助金非來自善款

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

善款突破8億！衛福部賑災基金會今（3）日公布「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」募款最新統計，至10月02日止累計募款達8億4,752萬2,641元。近來網路上流傳捐款相關不實訊息，賑災基金會今也特別澄清3大謠言，例如網傳「花蓮縣府發給每戶5萬元，其中4萬來自賑災基金會」，事實上花蓮縣慰助金並非來自賑災基金會。

衛福部9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，專案勸募期間為114年9月25日～114年10月24日止，截至10月02日止，累計收到捐款24萬5,811筆、募得新台幣8億4,752萬2,641元。

▲▼0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款，節制10/2最新統計。（圖／賑災基金會提供）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款，最新統計數據。（圖／賑災基金會提供）

賑災基金會強調，配合2025年10月2日行政院會後記者會（第3972次會議）公布「馬太鞍堰塞湖災後復原情形」災後慰助方案，將以「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」3個類別辦理相關賑助，至10月2日共計撥款1億625萬元，主要用於死亡、失蹤賑助及家園清理支持方案。賑災基金會今日也澄清網路上3錯誤訊息：

網傳「花蓮縣府發給每戶5萬元，其中4萬來自賑災基金會」是錯誤訊息，花蓮縣慰助金並非來自本會。

關於馬太鞍堰塞湖災害專案募得善款，賑災基金會強調會依法全數用於災區災民，循行政院規劃方案發放給受災民眾，並支援第一線災害救助、緊急醫療、復原重建工作。

網傳「法定賑助本是公帑支出，現在用善款支出」是錯誤訊息。

法定係指賑災基金會訂定之「重大天然災害災民賑助核給要點」等相關規定，非為政府頒訂法令，與公帑無涉；另賑災基金會係配合災民的需求給予社會善款的支持，並以社會責信公開透明的態度，去妥適的執行每個賑助的任務，不會將善款交由地方政府自由應用。

因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。

網稱「募得善款應該除以受災戶數盡快發放」訊息有誤。

實際上災民現在皆在收容安置中，目前政府已經啟動關懷照護機制，物資也有相關單位協助。以罹難者為例，須確認繼承人身份、收款方式等等。

救災有先後之分，目前災區尚在緊急救助及清理家園，因此基金會儘速撥款協助罹難者家屬、清理補助等緊急項目。國人對災區災民的關懷，基金會都有聽見。以過往實務經驗來看，持續而有力的支援是更理想的救災方式，我們會陪同災民直到返回家園、重拾生活的那一天，也會依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

