白先勇文學特展台大登場　1萬本藏書與親筆手稿亮相

▲白先勇在台大舉辦文學特展，有個人手稿以及萬本藏書。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

創作《孽子》等文學作品的知名文學家白先勇，今（2日）起在台大總圖書館舉辦文學特展。白先勇表示，這次特展內容以自己捐贈的手稿與藏書為主，還有自己收藏的萬本藏書，包括現在很難看到的中國舊書與舊雜誌，另有好友董陽孜書寫的字畫，希望上述資料能對台大學弟妹研究有幫助，這才是自己捐贈最有意義的事。

「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」從今天起到11月17日，在台大總圖書館1樓日然廳展出。台大表示，白先勇為當代台灣、華語世界最重要的文學聲音之一，也是台大名譽博士及外國語文學系傑出校友，在2023年將加州居所的藏書與手稿捐贈給台大，也是這次展出基礎，希望透過這次展出深邃動人的文學星圖，向台大師生及社會大眾，介紹白先勇在文學、戲劇、歷史記憶等多領域的貢獻。

特展今天下午舉行開幕式暨座談會，白先勇也親自出席。他說，這次展出內容以自己的手稿與藏書為基礎，除了創作手稿，還有自己都忘記的東西，像是父親傳記的手稿，另外則是自己約一萬本藏書，包括目前很難看到的中國舊書與舊雜誌，以及世界各國名著，這些書都是自己非常捨不得丟掉，感謝台大讓自己的藏書有一個家。

▲▼白先勇在台大舉辦文學特展，有好友董陽孜書寫的字畫。（圖／記者許敏溶攝）

白先勇也感謝台大圖書館舉辦這次特展。他說，除了展出藏書、手稿外，還有60多年好友董陽孜書寫的字畫，以及影音、紀錄片放映及導覽，希望這些資料能對台大學弟妹未來研究有所幫助，這才是自己捐贈的最有意義的事，也要感謝策展人多元有創意的呈現方式。

台大圖書館副館長楊東謀則表示，圖書館自2008年舉辦「白先勇文學講座特展」以來，便與白先勇建立深厚情誼，白先勇將展品手稿如《樹猶如此》、〈tea for two〉等慷慨贈藏，成為館藏的重要基石。這次展覽重要內容，主要來自2023年白先勇自美國寄回的藏書與手稿。從展覽中，呈現白先勇在台北書寫的文學故事，重現他在台大推動的文化傳承，讓參觀民眾重溫1982年《遊園驚夢》盛況。

▲白先勇在台大舉辦文學特展，圖為〈在台大的歲月〉手稿原件。（圖／記者許敏溶攝）