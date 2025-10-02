啦啦隊女孩檸檬熱血開嗑！洽洽香瓜子棒球祭

▲洽洽香瓜子棒球祭限定包裝熱血登場！海鹽、椒麻、松露、焦糖四大口味化身球場應援角色，陪伴球迷嗑瓜子嗨看比賽。（圖／記者林敬旻攝，下同）

消費中心／綜合報導

全民最愛的棒球祭來襲，球迷手上少不了的「嗑瓜子」動作，也跟著升級更有看頭！人氣零食品牌洽洽香瓜子，以經典的海鹽、松露、椒麻與焦糖四大口味，換上應援氛圍滿點的新造型。更邀請啦啦隊女孩檸檬主演形象影片，一人分飾四角，透過連環變裝秀與逗趣演繹，展現「嗑出全壘打」的娛樂魅力。

四大口味換裝上場 球迷應援最佳拍檔

洽洽香瓜子長年以「粒粒飽滿、口感涮嘴」深受消費者喜愛，此次為棒球祭特別換上限量設計包裝，把熟悉的四大風味直接化身為球場上的應援角色：

海鹽瓜子：鹹香清爽，宛如直球對決般俐落。影片裡，啦啦隊女孩檸檬換上藍色應援服，模仿投手姿勢邊嗑瓜子邊喊「直球對決！」，瞬間把氣氛炒熱。

松露瓜子：以黑松露入味、層次濃郁，對應比賽最緊張時刻。檸檬身著黑銀戰鬥裝，擺出帥氣功夫姿勢，霸氣喊出「放手一搏，全力以赴」，巧妙結合松露瓜子的包裝，營造比賽緊張的氛圍。

椒麻瓜子：椒香四溢、麻爽帶勁，就像逆轉勝的爆發力。她換上紅色緊身上衣，大口嗑瓜子、一邊假裝擦汗，一邊喊「火力全開！」，麻爽又帶勁。

焦糖瓜子：濃郁甜香，象徵球場上最甜美的加油聲。檸檬穿上鵝黃色裙裝，比愛心、放電賣萌，呼應焦糖甜而不膩的滋味，為比賽送上「最甜蜜的一擊」。

四款口味藉由不同角色演繹，不僅放大了嗑瓜子的趣味，也讓球迷直呼「邊看邊嗑，才算完整應援」。

▲松露與椒麻口味換上棒球祭限定包裝，分別象徵比賽的「全力以赴」與「逆轉勝」時刻。



啦啦隊女孩檸檬變裝秀 熱血詮釋「嗑」出全壘打

這支 60 秒形象影片由啦啦隊女孩檸檬一手包辦四大角色，她從房間追看球賽的球迷姿態出發，隨著比賽情境不同，逐一化身應援啦啦隊、帥氣戰將、火力強打與甜美應援，每一次換裝都搭配不同口味的洽洽香瓜子。

▲焦糖口味化身甜美應援員，啦啦隊女孩檸檬在影片裡比愛心、賣萌放電，對應包裝上的啦啦隊造型，展現焦糖香甜卻不膩口的應援能量。

影片裡不乏亮點橋段：從邊嗑椒麻瓜子邊誇張擦汗的搞笑表情，再到比愛心放電的少女心爆發，每一幕都充滿娛樂效果。觀眾看著檸檬邊吃邊演，不僅能感受到比賽的緊湊情緒，也能直接連結到「看球就是要配洽洽」的品牌精神。

這種把「吃瓜子」文化和「看球」場景結合的方式，成功塑造了娛樂性與代入感，讓洽洽香瓜子不只是零食，更是棒球祭最潮的應援武器。

熱血棒球祭活動同步開跑 現金大獎等你抽

配合本次限定包裝，洽洽也加碼推出「洽洽抽現金 熱血棒球祭」活動。即日起至 2025 年 11 月 30 日，只要購買任一洽洽瓜子活動產品並登錄發票，就有機會抽中萬元現金獎。品牌希望藉此讓球迷在享受嗑瓜子的同時，也能參與應援互動，把看球的熱情加倍升溫。

▲ 洽洽抽現金 熱血棒球祭 活動資訊

活動期間：即日起至 2025/11/30

參加方式：購買洽洽瓜子活動商品並登錄發票

獎項：萬元現金獎、全聯禮券

洽洽香瓜子邀請所有球迷一同嗑瓜子、看比賽，用最熱血的應援方式，為心愛的球隊吶喊加油！



