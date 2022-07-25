買手搖飲再送「神秘口味」洽洽瓜子試吃　吃瓜群眾衝去「呷」龜記

▲買手搖飲再送一包瓜子試吃，因為很划算，吸引一票人買起來。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／台北報導

天氣熱就想喝清涼飲品來解渴，但在這兩天有很多人紛紛揪團到手搖飲店，竟然指定要呷「瓜子」，因為買再送一包特調瓜子試吃，連夏天開胃小點心都幫忙搭配好了，讓網友大呼簡直賺到，也意外發現瓜子滋味好嗑到欲罷不能，不知不覺就嗑光一整包，既不膩口，還可以吃到堅果種子富含的營養素，而且一小包份量剛剛好，不用擔心攝取過量。

以古早味手搖飲迅速爆紅的龜記，在宣布人氣招牌「紅柚翡翠」強勢回歸後，不少人說什麼都要喝上一波，而最近一檔促銷活動，只要消費滿50元以上，就送洽洽瓜子試吃包1包，更是吸引一票人搶買，除了很划算，也對「國民零食」瓜子的不同口味充滿新鮮感，像是甜釀瓜子第一口清香，越吃越香、越回味；海鹽瓜子以澳洲天然海鹽煮製，搭配葵仁甘甜，鹹香酥脆，每一嗑都是正港海滋味；嗑到第9顆才麻的椒麻瓜子，道地巴蜀川椒味，椒香四溢、麻爽過癮，全都有別於平常吃到的經典原味，絕妙風味令人好奇嚐鮮，還想一次蒐集三種口味。

除了獨特技術煮製入味，每剝一顆送入口，就香到刺激舌尖上的味蕾，另一爽快口感來自於葵瓜子大顆，吃起來皮薄仁厚。洽洽瓜子每一顆瓜子都是經過層層篩選，來自持有北緯42度純粹無汙染的最佳瓜子栽種地，必須歷經3000小時的日曬，吸收充足陽光日照，每一顆都粒粒飽滿，並經過24小時的精準控溫、慢火燉煮，透過獨家調製的神秘配方，才能使每一顆都吃得到健康好滋味，口口香，粒粒讚，涮嘴到一嗑就上癮，包裝一打開就無法克制吃不停。

▲洽洽瓜子與龜記手搖飲店合作，要帶給消費者滿滿的新奇感受。

洽洽深耕於堅果瓜子市場二十餘年，這次洽洽瓜子找了一樣台語「果實」發音的龜記手搖飲店合作，透過諧音的趣味性，讓消費者可以感受到滿滿的新奇與有趣外，「果實」的意思也代表著成果、起頭，無論是洽洽瓜子或龜記，全心栽種、親自熬煮的原物料，每一口都吃得到用心、喝得到滿滿果粒，而在嗑著葵瓜子搭配阿源楊桃、冬瓜鮮乳、秀水旺梨春的同時，也彷彿回到了小時候，跟著阿公阿嬤或大人一起快樂嗑瓜子的情景，找回兒時記憶裡那份熟悉的美好滋味。

嗑瓜子不分男女老少，只要手抓起一把，就容易讓人一嗑起來停不住，不僅閒聊要邊說邊嗑，聚會等開動邊嗑打發時間，更是現代人追劇的好搭檔，尤其現在日頭赤炎炎，光是躲在家中吹冷氣避暑不夠，還很需要來杯透心涼的，消去一身暑氣，整個人降溫後有了胃口，最好再來包零食解嘴饞，配著平板、電腦，舒服又享受。這個夏天，洽洽瓜子邀你一起來「呷」龜記，7/23～8/5每日14:00～16:00，只要到龜記現場購買滿50元以上，就能免費拿到洽洽瓜子試吃包1包，數量有限送完為止，活動限時14天，吃瓜群眾趕快把握時間買起來！