　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

奶奶過世前一週寫的字。（圖／央視新聞微信公眾號）

▲奶奶過世前一週寫的字。（圖／央視新聞微信公眾號）

圖文／CTWANT

大陸社群平台「豆瓣」有一個「史上寫字最爛小組」，小組成員會熱心的幫網友解答各種「寫字」問題，而2023年一張「奶奶去世前一周寫的字」，2年過去了，至今都無法解出來，也成為大家的遺憾。

據《央視新聞微信公眾號》報導，25歲女子冀夢雨是「史上寫字最爛小組」的組長，她表示，2023年5月，一名女網友的奶奶在病房裡寫了一些無法辨認的字，所以想上網求助，而小組一直是以娛樂為主，第一次出現這文章，讓她心情很沉重。

據悉，奶奶寫了4或5行字，筆畫扭曲混亂，但還是有「我」、「留下」、「晚上」等字相對清楚，至今大家仍無法給出確切解答，只要隔一段時間，該篇貼文就會被轉貼到其他流量較高的社群平台，至於奶奶要「留下」什麼，「晚上」要做什麼，還是沒被辨識出來，但該小組收到越來越多天書的求助請求。

其他求助者貼的字跡。（圖／央視新聞微信公眾號）

▲其他求助者貼的字跡。（圖／央視新聞微信公眾號）

冀夢雨表示，「平常我們寫的東西都是有明確意識的，不過是寫好寫壞的問題。但很多臨終病人表達的內容已經非常模糊了。」冀夢雨說，很多求助者會回想親人生前一些有趣或印象深刻的事，他們不單單只是求助，而是真正地意識到，人在世界上生活的所有痕跡都是珍貴的，在失去的前一刻才懂什麼是失去。

延伸閱讀
「鏟子超人」湧花蓮光復災區　外國人驚：只有台灣會這樣
北捷「老婦逼讓座」年輕男一腳踹飛　律師分析下場：恐要道歉加背前科
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澳洲小鮮肉險遭台女友毒死3次　主治醫揭命懸一線過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

北京證監局：標普中國涉違規　未按規定訊息披露

習近平月底赴韓參加APEC　韓媒：將與川普、李在明會談

不甩變胖網暴！　全紅嬋再現「水花消失術」…粉絲淚崩：王者回歸

陸女童20樓墜下卡雨棚　14樓女子拼死緊抓雙手救回一命

充電樁長假塞爆！　陸車主苦等3小時崩潰：還要等多久啊

台灣藝人祝「祖國」生日快樂　陸委會：珍惜台灣民主自由

免治馬桶「熱水噴下體」　她「會陰燙傷」狂尖叫起水泡

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

北京證監局：標普中國涉違規　未按規定訊息披露

習近平月底赴韓參加APEC　韓媒：將與川普、李在明會談

不甩變胖網暴！　全紅嬋再現「水花消失術」…粉絲淚崩：王者回歸

陸女童20樓墜下卡雨棚　14樓女子拼死緊抓雙手救回一命

充電樁長假塞爆！　陸車主苦等3小時崩潰：還要等多久啊

台灣藝人祝「祖國」生日快樂　陸委會：珍惜台灣民主自由

免治馬桶「熱水噴下體」　她「會陰燙傷」狂尖叫起水泡

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

19歲男星為哄女友跑路！　女主角氣哭「不跟我親嘴」5天趕拍80集

一台印表機失守，整間公司被駭！　邊陲連網設備淪資安破口

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

淺眠睡不好？掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

「四川艦」即將海試　076兩棲攻擊艦拆除電彈軌道棚架

47萬稅金免繳！母子繼承3900萬遺產　靠憲法判決神反轉

國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

【妹控哥想趕快接萌娃】直接衝刺狂奔！見面開心立刻抱懷裡XD

大陸熱門新聞

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

搶椅子遊戲真實版？ 陸學校宿舍9人睡8張床！老師稱：這樣最公平

不甩變胖網暴！全紅嬋再現「水花消失術」

取代LABUBU？星星人隱藏款「溢價16倍」

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

台灣藝人為「祖國」慶生　陸委會：珍惜台灣

充電樁長假塞爆！　陸車主苦等3小時崩潰：還要等多久啊

現實版「長髮公主」！　22年留2公尺秀髮

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

陸女童20樓墜下卡雨棚 14樓女子拼死緊抓雙手救回一命

免治馬桶「熱水噴下體」　她會陰燙燒

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸規定酒店「電視開機播央視」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

彰化伯騎腳踏車衝光復救災！婉拒志工床墊睡紙板

不敢要博愛座了？北捷白髮嬤改坐淺藍色椅休息

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

即／屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

原住民翁困多天奇蹟生還　激動道謝：Aray

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

花蓮募款達標！全聯第1、神秘捐款人登第2

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面