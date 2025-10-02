筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

▲奶奶過世前一週寫的字。（圖／央視新聞微信公眾號）

圖文／CTWANT

大陸社群平台「豆瓣」有一個「史上寫字最爛小組」，小組成員會熱心的幫網友解答各種「寫字」問題，而2023年一張「奶奶去世前一周寫的字」，2年過去了，至今都無法解出來，也成為大家的遺憾。

據《央視新聞微信公眾號》報導，25歲女子冀夢雨是「史上寫字最爛小組」的組長，她表示，2023年5月，一名女網友的奶奶在病房裡寫了一些無法辨認的字，所以想上網求助，而小組一直是以娛樂為主，第一次出現這文章，讓她心情很沉重。

據悉，奶奶寫了4或5行字，筆畫扭曲混亂，但還是有「我」、「留下」、「晚上」等字相對清楚，至今大家仍無法給出確切解答，只要隔一段時間，該篇貼文就會被轉貼到其他流量較高的社群平台，至於奶奶要「留下」什麼，「晚上」要做什麼，還是沒被辨識出來，但該小組收到越來越多天書的求助請求。

▲其他求助者貼的字跡。（圖／央視新聞微信公眾號）

冀夢雨表示，「平常我們寫的東西都是有明確意識的，不過是寫好寫壞的問題。但很多臨終病人表達的內容已經非常模糊了。」冀夢雨說，很多求助者會回想親人生前一些有趣或印象深刻的事，他們不單單只是求助，而是真正地意識到，人在世界上生活的所有痕跡都是珍貴的，在失去的前一刻才懂什麼是失去。

