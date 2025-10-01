毒防條例修法挨轟草率！法務部強勢反擊：決心打毒不變、別曲解

▲司改會批修法空洞，法務部反擊：完全符合大法官判決意旨（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

憲法法庭2023年判決指出，《毒品危害防制條例》販賣一級毒品最低刑過重，恐致「情輕法重」，要求修法。法務部提出修正草案，卻遭民間司改會批評「草率、無視憲判」，並提民間版建議。法務部今（1日）強勢回應，強調修法廣納意見，兼顧嚴懲毒販與個案衡平。

民間司改會指出，現行《毒防條例》過度重刑化，導致沒有前科、販售數量極少的輕微案件，最低也得判15年以上徒刑，甚至比殺人罪、擄人勒贖罪還重，顯然不符比例原則。他們批評，法務部草案僅新增「情節輕微者得減刑」的條款，卻未明確界定「多少數量或對價算輕微」，形同「複製貼上」憲判文字，難以解決實務困境。

另外，對於法務部增列「曾有故意犯罪判決確定者不得適用減刑」的限制，司改會更直言不當，指出憲判所稱「無其他犯罪行為」並不等於一律排除前科者。若將過失傷害等輕罪也算在內，將使許多本屬輕微的販毒案件依舊無法減刑，背離憲法法庭判決意旨。司改會呼籲，應通盤檢討整體毒防條例，導入「毒品重量」與「危害等級」標準，才符合寬嚴併濟的刑事政策。

對此，法務部在新聞稿中強調，本次修正草案是邀集學者專家、檢察官，以及警察、調查、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統討論，並經行政院召開兩次審查會議後提出，絕非外界所稱的草率修法。修正內容賦予法院依個案情節裁量減刑的彈性，避免出現罪刑不相當，已充分回應憲判精神。

法務部進一步澄清，大法官判決僅舉例說明立法方向，並未要求必須增訂有期徒刑或明確規範數量標準，因此現行修法方式仍合乎意旨。至於「前科者不得減刑」的爭議，法務部解釋，若行為人已有故意犯罪紀錄卻再犯毒品擴散罪，顯示守法意識薄弱，若再給予減刑，恐削弱刑罰嚇阻力，也可能影響追查毒品來源，不利於向上溯源、斷絕毒害。

法務部最後重申，政府打擊毒品犯罪的決心從未改變，除了嚴懲供應端外，也持續透過多元處遇幫助施用者戒癮，建構防毒網絡。此次修正草案兼顧嚴懲與比例原則，避免出現「情輕法重」的案例。但民間團體仍批評修法屬「最小限度修正」，不足以真正解決毒品刑度失衡的問題。後續修正案進入立法院審查，勢必成為刑事政策與人權保障的拉鋸戰。