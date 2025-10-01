　
社會 社會焦點 保障人權

法拉利F12對決Honda重機！騎士遭撞飛坐地茫然　驚人維修價曝

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區昨天（9月30日）晚間9時許，保安街發生一起超跑與大型重機對撞事故。駕駛法拉利F12的男子，當時沿著保安街一段左轉保安二街時，對向直行大型重機煞車不及，直接撞上法拉利，造成騎士全身多處擦挫傷，由救護車送醫，經治療後已無大礙，肇事原因仍待警方釐清。▲法拉利左轉時未禮讓直行車，涂男撞上車頭後飛出。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲法拉利左轉時未禮讓直行車，涂男撞上車頭後飛出。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事服務業的63歲陳姓男子，所駕駛的法拉利F12新車要價1800萬；昨晚他開車準備返回樹林住處途中，左轉時未禮讓直行車，造成騎乘Honda CBR650R大型重機的31歲涂姓男子直接撞上車頭後飛出；當下涂男茫然地坐在地上，所幸僅受到輕傷，送醫治療後並無大礙。

▲法拉利左轉時未禮讓直行車，涂男撞上車頭後飛出。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲法拉利車頭嚴重毀損，維修價恐高達700萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方對雙方進行酒測，並未發現酒駕情況，初步研判疑似法拉利左轉未禮讓直行車先行，但實際肇責仍待交通大隊進一步研判。而這場限量超跑與經典仿賽重機的對決，熟識超跑的玩家表示，光看照片評估，法拉利的維修價恐需高達700萬，加上發生嚴重事故，會影響未來售出車價。

▲法拉利左轉時未禮讓直行車，涂男撞上車頭後飛出。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲涂男撞上法拉利車頭後飛出，坐在地上一臉茫然。（圖／記者陸運陞翻攝）

