「樺加沙」直撲！　廣東多地超商被搶購一空…架上只剩辣椒

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台23日14時消息指出，今年第18號颱風「樺加沙」位於廣東省陽江市東偏南方向約570公里的南海北部海面，中心風力17級（58公尺／秒），七級風圈半徑約400公里，覆蓋廣東全省。廣東當地居民為了防災，多地超市已被搶購一空，僅剩下辣椒。

▲廣東超商被搶空只剩辣椒。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，氣象消息指出，「樺加沙」以20公里／小時速度向西偏北方向移動，逐漸逼近廣東沿海，預計9月24日中午至夜間（24至48小時內）登陸，廣東珠海至湛江一帶沿海，陽江附近為高風險區。

廣東氣象部門指出，截至14:44，珠海、東莞、惠陽、惠州、大亞灣區、惠東、海豐、陸豐、汕尾、鬥門等10個市縣颱風紅色預警信號生效中；廣州、陽江、江門、深圳、中山、惠來等24個市縣颱風橙色預警信號生效中，茂名、肇慶、佛山、河源、潮州等37個市縣颱風黃色預警信號生效中；徐聞、湛江、清遠、梅州等33個市縣颱風藍色預警生效中。

▲「樺加沙」將登陸廣東前夕。（圖／翻攝自微博，上同）

「樺加沙」帶來三重疊加災害，一狂風，沿海陣風14至17級，颱風中心附近17級以上；深圳、珠海等「危險半圓」區域風力或破歷史極值；二暴雨，廣東中南部將迎特大暴雨（250至400毫米），局部小時雨量超100毫米，疊加前期颱風「米娜」影響，山洪、土石流風險極高。

三則是風暴潮加上天文大潮，適逢農曆初三，珠江口或增水1.4至3.5公尺，深圳、珠海、中山等低窪地帶面臨海水倒灌。連帶次生災害（交通癱瘓），廣東省內高鐵及普速列車24日全天停駛；深圳機場停航，港珠澳大橋關閉。

報導指出，廣東政府也做出緊急應變，全省最高等級防禦：「五停」措施，廣州、深圳、珠海等10市實施停課、停工、停產、停業、停業。深圳23日14時起停工停市，20時停駛；廣州23日19時起停工，24日0時停駛。