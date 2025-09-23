　
大陸 大陸焦點 特派現場

「樺加沙」直撲！　廣東多地超商被搶購一空…架上只剩辣椒

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台23日14時消息指出，今年第18號颱風「樺加沙」位於廣東省陽江市東偏南方向約570公里的南海北部海面，中心風力17級（58公尺／秒），七級風圈半徑約400公里，覆蓋廣東全省。廣東當地居民為了防災，多地超市已被搶購一空，僅剩下辣椒。

▲廣東超商被搶空只剩辣椒。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼廣東超商被搶空。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣東超商被搶空。（圖／翻攝自微博）

▲廣東超商被搶空只剩辣椒。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，氣象消息指出，「樺加沙」以20公里／小時速度向西偏北方向移動，逐漸逼近廣東沿海，預計9月24日中午至夜間（24至48小時內）登陸，廣東珠海至湛江一帶沿海，陽江附近為高風險區。

廣東氣象部門指出，截至14:44，珠海、東莞、惠陽、惠州、大亞灣區、惠東、海豐、陸豐、汕尾、鬥門等10個市縣颱風紅色預警信號生效中；廣州、陽江、江門、深圳、中山、惠來等24個市縣颱風橙色預警信號生效中，茂名、肇慶、佛山、河源、潮州等37個市縣颱風黃色預警信號生效中；徐聞、湛江、清遠、梅州等33個市縣颱風藍色預警生效中。

▲「樺加沙」將登陸廣東前夕。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼「樺加沙」直撲廣州。（圖／翻攝自微博）

▲▼「樺加沙」直撲廣州。（圖／翻攝自微博）

▲▼「樺加沙」直撲廣州。（圖／翻攝自微博）

▲「樺加沙」將登陸廣東前夕。（圖／翻攝自微博，上同）

「樺加沙」帶來三重疊加災害，一狂風，沿海陣風14至17級，颱風中心附近17級以上；深圳、珠海等「危險半圓」區域風力或破歷史極值；二暴雨，廣東中南部將迎特大暴雨（250至400毫米），局部小時雨量超100毫米，疊加前期颱風「米娜」影響，山洪、土石流風險極高。

三則是風暴潮加上天文大潮，適逢農曆初三，珠江口或增水1.4至3.5公尺，深圳、珠海、中山等低窪地帶面臨海水倒灌。連帶次生災害（交通癱瘓），廣東省內高鐵及普速列車24日全天停駛；深圳機場停航，港珠澳大橋關閉。

報導指出，廣東政府也做出緊急應變，全省最高等級防禦：「五停」措施，廣州、深圳、珠海等10市實施停課、停工、停產、停業、停業。深圳23日14時起停工停市，20時停駛；廣州23日19時起停工，24日0時停駛。

09/22 全台詐欺最新數據

泥水狂淹光復市區　救災軍卡也被沖走、鐵路成河流

強颱樺加沙襲台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖今(23)日下午2時50分發生溢流，洪峰衝斷馬太鞍溪橋後水淹光復市區，連軍用卡車都被湍急水流沖走。

花蓮堰塞湖壩頂溢流　沈伯洋：已聯繫災變中心並協調增派人手協助

6千座泳池水量沖入花蓮光復市區！居民站屋頂待援

堰塞湖溢流「花蓮光復淪陷」　車輛被沖成一團

即／花蓮堰塞湖潰堤！泥流狂瀉淹進市區

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

