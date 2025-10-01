　
民生消費

速食店周三限定優惠開跑　肯德基買1送1、21風味館66折起

▲▼肯德基 。（圖／業者提供）

▲3大速食店今日祭出限時1天會員品牌日優惠 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3大速食品牌今（1）日迎來限時1天會員品牌日，包括肯德基可享原味蛋撻買1送1、21風味館4大夯品下殺66折起，頂呱呱則推呱呱包+炸雞組合現省36元。

▲▼21風味館。（圖／業者提供）

▲21風味館網羅4大品項優惠。

●肯德基 
肯德基會員今天限定「炸翻星期三」優惠包括「原味蛋撻買1送1」，2顆特價47元，單顆不到24元；「買炸雞送蛋撻桶餐特價399元」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6個；「激省明星四件組特價159元」內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯+2顆原味蛋撻+中杯百事可樂，以上優惠券於上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

●21風味館（21PLUS）
21風味館品牌日登場，今日限時1天可享「4大品項優惠」，包括「21香草烤雞特價369元」、「21香草烤半雞特價189元」、「香草烤雞腿（2隻）特價170元」、「香脆炸雞桶（5塊炸雞）特價288元」，較原價最低下殺66折，提醒21TOGO、美食外送平台不適用此優惠。

●頂呱呱
頂呱呱會員日今日祭出限時1天「雞哩呱啦」組合優惠，內含呱呱包1顆+原味炸雞1塊，原價135元，特價99元，較原價可享約74折優惠，現省36元，限於官方LINE帳號領券且須於今天使用完畢，提醒桃園機場、松山機場門市不適用此優惠。

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝
陸十一國慶　9台灣藝人表態祝賀

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

查亡夫遺物驚見婚外情錄音！　小三被判吐回146萬元

克羅切對戰洋基不敗！4勝、防禦率2.57　賈吉：大聯盟最好的投手

花蓮縣府啟動「一戶一社工」　即時提供受難家屬心理+生活支持

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

超商今起咖啡買7送7、買10送10

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵

超商連6天「買2送2」中秋優惠懶人包

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

傳說中的增值神物又來了！

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

速食店周三限定優惠開跑

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

日本登祿普攜手大谷翔平展現專業精神

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶300元有找」

beard papa's推10月限定「先喝道厚奶茶泡芙」

beard papa's推10月限定「先喝道厚奶茶泡芙」

日系泡芙專賣店「beard papa’s」10月找來手搖飲「先喝道」推出「厚奶茶泡芙」，每一口都能吃到烏瓦紅茶結合卡士達內餡，香氣十足，還有「餅乾巧酥泡芙」本月持續販售中；加碼超人氣派皮「QQ麻糬派」也強勢回歸，10月1日起至10月31日限時上市，售完為止。

漢來海港敦化SOGO店12/14熄燈

漢來海港敦化SOGO店12/14熄燈

白種元規劃旗下新村食堂來台展店

白種元規劃旗下新村食堂來台展店

Krispy Kreme國際咖啡日買2送1

Krispy Kreme國際咖啡日買2送1

德州BBQ名店新推5款新漢堡

德州BBQ名店新推5款新漢堡

美食情報美食雲速食店買1送1

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

