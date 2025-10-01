速食店周三限定優惠開跑　肯德基買1送1、21風味館66折起

▲3大速食店今日祭出限時1天會員品牌日優惠 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3大速食品牌今（1）日迎來限時1天會員品牌日，包括肯德基可享原味蛋撻買1送1、21風味館4大夯品下殺66折起，頂呱呱則推呱呱包+炸雞組合現省36元。

▲21風味館網羅4大品項優惠。

●肯德基

肯德基會員今天限定「炸翻星期三」優惠包括「原味蛋撻買1送1」，2顆特價47元，單顆不到24元；「買炸雞送蛋撻桶餐特價399元」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6個；「激省明星四件組特價159元」內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯+2顆原味蛋撻+中杯百事可樂，以上優惠券於上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

●21風味館（21PLUS）

21風味館品牌日登場，今日限時1天可享「4大品項優惠」，包括「21香草烤雞特價369元」、「21香草烤半雞特價189元」、「香草烤雞腿（2隻）特價170元」、「香脆炸雞桶（5塊炸雞）特價288元」，較原價最低下殺66折，提醒21TOGO、美食外送平台不適用此優惠。

●頂呱呱

頂呱呱會員日今日祭出限時1天「雞哩呱啦」組合優惠，內含呱呱包1顆+原味炸雞1塊，原價135元，特價99元，較原價可享約74折優惠，現省36元，限於官方LINE帳號領券且須於今天使用完畢，提醒桃園機場、松山機場門市不適用此優惠。