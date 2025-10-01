　
政治

花蓮縣府便當放到臭酸挨轟　鍾沛君：有哪個災民因此餓死？

▲台北市議員鍾沛君質詢。（圖／記者林敬旻攝） 

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情重創光復鄉，不料近日卻傳出縣府發放便當時，要求出示「災民識別證」，導致一堆便當只能放到臭酸扔掉。對此，國民黨台北市議員鍾沛君質問：「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」引發批評。

來自台北、長年任教於光復鄉當地的教師劉哲瑋9月28日在臉書發文批評，他住在花蓮2年，是災民也是在地志工，但縣府28日上午發放熱食時，要求出示「災民識別證」，加上分辨機制混亂，最後不僅便當發不出去，只能任其報廢，也導致許多真正投入救災的志工在烈日下工作整天，卻無法領取熱食。

另外，大同村2鄰鄰長前一天也曾向外界求救，稱村裡70名老人家沒東西吃，已經啃3天饅頭了，曾向鄉公所、社會局求救，但都無法解決，只有村長那邊有便當，到了最後，他們吃到的第一口飯甚至是附近青年隊提供的。

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲災民在志工、國軍的全力投入下，展開災後清理重建工作。（圖／記者湯興漢攝）

面對相關爭議，議員鍾沛君上政論節目《新聞面對面》時表示，「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中，那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」

反藍白粉專「Mr.柯學先生」9月30日擷取這段發言，並發文批評：「你知不知道你在講什麼啊？」引發網友抨擊。許多網友紛紛留言，「這個很國民黨」、「完全不考慮災民的感受」、「哇塞，人家很餓只是還沒死，所以就不嚴重了是嗎？」、「這種話說得出口！妳自己餓3天看死得了嗎？浪費糧食說的這麼輕鬆！」

