民生消費

DUNLOP全新高性能輪胎上市　日本登祿普攜手大谷翔平展現專業精神

圖、文／登祿普提供

登祿普（DUNLOP） 今日正式發表兩款新世代高性能輪胎——SPORT MAXX LUX 與 BLUE RESPONSE TG。新產品不僅承襲登祿普一貫的技術實力，更以舒適、操控與永續並重的設計理念，回應高級車款與電動車市場日益多元的需求。

世界知名棒球選手大谷翔平目前為登祿普輪胎品牌大使，透過大谷翔平象徵「挑戰極限、兼具雙能」的精神，詮釋品牌對於安全、性能與舒適的平衡追求，進一步深化品牌形象。此外台灣總代理國住橡膠也預計於本次的新胎上市，推出買輪胎抽大谷限量紀念品的活動。詳細辦法請參考登祿普官網說明。

DUNLOP全新高性能輪胎 SPORT MAXX LUX 與 BLUE RESPONSE TG 上市　日本登祿普攜手大谷翔平展現專業精神（圖／登祿普提供）

新款 SPORT MAXX LUX 以豪華車市場為核心，將靜肅性與駕馭樂趣合而為一。其設計強調車室的寧靜氛圍，同時保持靈活的操控性能，讓駕駛者能在沉穩環境中享受駕馭的樂趣。而胎壁細節則採用高級黑色工藝，提升車輛整體質感，亦符合電動車的高標準需求。

DUNLOP全新高性能輪胎 SPORT MAXX LUX 與 BLUE RESPONSE TG 上市　日本登祿普攜手大谷翔平展現專業精神（圖／登祿普提供）

▲SPORT MAXX LUX 結合豪華靜肅與靈敏操控，為高級車款與電動車打造極致舒適的駕馭體驗。

另一方面，BLUE RESPONSE TG 則專注於操控精準度與環境友善。承襲過往系列的技術基礎，透過全新胎面設計帶來靈敏反應與穩定手感，同時兼顧低噪音與耐用性，滿足現代駕駛者對節能與長效使用的期待。該款輪胎同樣通過電動車專屬規範，展現登祿普對永續移動的承諾。

DUNLOP全新高性能輪胎 SPORT MAXX LUX 與 BLUE RESPONSE TG 上市　日本登祿普攜手大谷翔平展現專業精神（圖／登祿普提供）

▲BLUE RESPONSE TG 為追求精準駕馭與綠色永續的車主帶來全新選擇。

隨著 SPORT MAXX LUX 與 BLUE RESPONSE TG 兩款新胎的推出，不僅展現了登祿普在高性能輪胎領域的最新成果，更為駕駛者帶來舒適、操控與永續兼具的全方位解決方案。兩款新胎的誕生，象徵著駕馭體驗邁向更高層次，也為未來汽車市場，特別是豪華車與電動車領域，樹立了全新的性能標竿。
 

09/29

