社會 社會焦點 保障人權

吸金公司「借屍還魂」重出江湖　上櫃公司被捲入

控訴「愛美全球」事業有限公司傳銷涉入吸金的自救會發言人廖本義拿出手機訊息，怒斥面對退貨、退款要求，愛美相關員工只會「一推二五六」，一旁幾名苦主也談到泣不成聲。（圖／顏瑋辰攝）

▲控訴「愛美全球」事業有限公司傳銷涉入吸金的自救會發言人廖本義拿出手機訊息，怒斥面對退貨、退款要求，愛美相關員工只會「一推二五六」，一旁幾名苦主也談到泣不成聲。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

多層次傳銷再添爭議，近期「愛美全球事業有限公司」被控「假投資真詐騙」鬧上社會版面並於日前黯然退出傳銷業，不少「下線」面臨總額新台幣上千萬元投資血本無歸。悲鳴之餘，有下線小盤商發現，「愛美全球」同一地址居然借屍還魂生出「世紀全球股份有限公司」，打出上櫃公司「世紀民生科技股份有限公司」（5314）也入股，大張旗鼓在傳銷業「復活」，細看宣傳規則更是和愛美超過九成雷同，憂心又是「詐騙預備軍」，苦主們決定站出來反擊，別再有下一位倒楣鬼受害。

CTWANT接獲讀者投訴，9月18日驅車來到宜蘭縣三星鄉的天送埤一帶，愛美全球傳銷自救會會長廖本義帶著多名苦主站出來，原來當地這麼多人都陷入「傳銷」騙局，少則數十萬元多則百萬元，夯不啷噹宜蘭一隅就被「榨乾」上千萬元，更難想像全台有多少苦主。

廖本義直指，「愛美全球」在7月「抽腿」不玩傳銷事業後，大批苦主多次前往高雄市新興區登記地，人員「一推二五六」拖拉不好好處理，沒想到8月再前往高雄討公道時，竟然同一夥人華麗轉身改名「世紀全球」，拿到宣傳單介紹玩法高達九成雷同，人員還大言不慚直指「我們改名了，你們來也要不到錢」，令苦主氣得牙癢癢，更憂心有下一個「倒楣鬼」受害。

一名「上線」苦主秀玫（化名）直指，回頭調查經濟部工商登記網，「世紀全球」竟然有兩席來自「世紀民生」的法人董事代表，且分別持有142.8萬股，加起來等於75％股權都掌握在「世紀民生」手中，「金管會該查查他們在搞什麼」苦主們連聲怒吼。

與「愛美全球」登記同一地址的「世紀全球」股份有限公司也從事傳銷業務，玩法甚至與愛美全球如出一轍。細看「世紀全球」股東結構，竟高達75％由上櫃公司「世紀民生」（5314）法人持有，「世紀民生」近期才因旗下朝和生醫外泌體保健引發話題，當時還找來藝人翁立友（左）、田中千繪（右）等人代言助陣，名噪一時。（圖／翻攝自業者官網）

▲與「愛美全球」登記同一地址的「世紀全球」股份有限公司也從事傳銷業務，玩法甚至與愛美全球如出一轍。細看「世紀全球」股東結構，竟高達75％由上櫃公司「世紀民生」（5314）法人持有，「世紀民生」近期才因旗下朝和生醫外泌體保健引發話題，當時還找來藝人翁立友（左）、田中千繪（右）等人代言助陣，名噪一時。

CTWANT調查，「世紀民生」前身為積體電路（IC）設計廠，近年來已轉型為生技保健食品、無人機、餐飲、服飾廣告等多角化事業的複合體，其中更以外泌體技術打出名號，還請來藝人翁立友、田中千繪為旗下「朝和生醫」代言，號稱結合生物數據與人工智慧（AI），希望朝向AI智能大健康領域發展，如今卻爆出捲入爭議傳銷事業，讓外界對這家生技之星，打上大大問號。

而究竟直銷誘人在哪呢？秀玫一臉愧疚地說，自己看到愛美全球產品用「美金」計價很是國際化，傳銷演講者也說，每天全球收益拉72％下放各傳銷微商「有錢大家賺」，自己興沖沖回到家鄉拉了5名「下線」而晉身「第四階」（V4），旗下5名會員則是第一階（V1）微商，但看似「菜鳥」的V1，每人卻也投入了至少約20萬，後來被下線提醒「公司每天收益多少呢」？回頭問公司卻老是不透露，自己根本無從稽核，如今丟了上百萬元血本無歸，也傷了朋友的信任。

另一名商科背景的下線秋娥（化名）指控，原本每單1.68萬元、V1至少要砸11萬元，但愛美全球在結束傳銷事業前，大玩「壓縮」把戲，推稱讓分母變小，每個人看似能「多賺一些」，依此為誘因希望大家多掏錢「升級」，當想爭取獎金時，愛美全球老是推稱營業額衝不起來，還PUA（情緒勒索）直斥「下線」拉業績不力，更在結束傳銷事業前大打「快閃活動」想撈最後一波「吸金」，一次性加入23單就能升級V2，自己心想頭都洗一半了不能輸，把女兒也拉了進來，「我很後悔拉女兒陪葬」她泣訴如今是噩夢一場。

宜蘭縣三星鄉不少苦主站出來痛斥「愛美全球」到報備停止傳銷事業前，還大舉募資邀人入會，行徑簡直是「吸金」，不少人家境因此面臨危機。（圖／顏瑋辰攝）

▲宜蘭縣三星鄉不少苦主站出來痛斥「愛美全球」到報備停止傳銷事業前，還大舉募資邀人入會，行徑簡直是「吸金」，不少人家境因此面臨危機。

廖本義回顧，6月19日愛美就針對上線召開「緊急停止分紅」會議，當時就嗅到不對勁，上線也趕緊在Line群通報，大夥兒想「退貨」、「退費」卻被愛美「已讀不回」趕緊跑去中央陳情，儘管公平會協助找了傳保基金會律師諮詢，對於微商最關注能否阻止愛美「把錢搬走」，官員卻推稱傳直銷事業只能「報備」，「天要下雨、娘要嫁人也沒辦法」，大夥苦主怒批官員兩手一攤態度消極「那我們繳稅要幹嘛」。

廖本義直指，自己當初也用了「愛美全球」的保健產品覺得不錯，除了想推廣外也確實想賺錢，還把自家借給了傳銷商宣講，如今自己慘賠數百萬不說，在三星也抬不起頭「無顏面對地方父老啊」他長嘆。

世紀民生財會主管朱麗娟推稱這些投資案應是前手團隊所為，其餘詳情則會於深入了解後進一步回應，然截稿前她並未再回覆說明；世紀全球與愛美全球則都推稱會轉知主管求證訊息，截稿前卻皆未回應。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

