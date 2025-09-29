1天做7000個便當！慈濟在光復車站設行動廚房：讓鏟子超人吃飽

▲慈濟香積志工在去年剛落成啟用的瑞穗共修處製作熱騰騰的便當。（慈濟基金會提供）

圖文／鏡週刊

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流造成重大死傷，慈濟9月25日開始進行光復災區清掃工作，全台也有超過1萬多位志工參與，各界愛心人士與團體組織也自發性啟動或一起響應慈濟，災後第一個連續假期，每天都湧進數萬人在光復車站進出，其中最多的就是「鏟子超人」。

「鏟子超人」投入救災，社群平台不但有許多志工分享清掃過程，也提到慈濟收到慈濟各式素食便當，有網友說：「炒胡蘿蔔跟素肉燥，一不留神就吃光了」、「慈濟便當從筷子到餐盒全部都可重複使用，雖然都青菜，但多樣很好吃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲慈濟除了提供便當，也在火車站前架設行動廚房，提供各式熱食，甚至還有甜點冰品。（慈濟基金會提供）

慈濟基金會表示，被「鏟子超人」們嘖嘖稱奇的便當來自慈濟瑞穗共修處，考量運送問題與新鮮衛生，慈濟在去年剛落成啟用的瑞穗共修處製作熱騰騰的便當，除了災後一開始送到避難所，在慈濟動員清掃災區後，災後第一個連假，甚至需要一天製作超過7千份便當。

便當的色香味俱全，讓「鏟子超人」感受到志工製作餐點的用心；餐具回收後的清洗、消毒，志工更用心規畫動線，提升效率，慈濟香積志工說：「希望所有志工都能吃到衛生、美味的便當，沒有後顧之憂。」

▲慈濟災後送便當到避難所，動員清掃災區後第一個連假，一天製作超過7千份便當。（慈濟基金會提供）

由於光復火車站周邊是重災區，大量人力投入救災，衍生用餐需求，儘管志工報名時都提醒自備餐點，但是清掃工作非常耗體力，為了讓救災人員與周邊受災鄉親補充體力，除了提供便當，慈濟在火車站前架設行動廚房，提供炒麵、湯麵、鹹粥、熱湯、麵線羹…等各式熱食，甚至還有綠豆湯、冰棒，也有許多愛心素食店家主動聯繫慈濟，開來餐車或是送來餐點，用食物溫暖人心。



更多鏡週刊報導

慈濟啟動光復災情清掃 逾萬「鏟子超人」湧進花蓮

花蓮光復鄉淹水災情慘 慈濟動員入災區關懷清掃

慈濟醫養領航 邱泰源肯定慈濟是長照重要推手