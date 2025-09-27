　
    • 　
>
媒合災民入住旅館　花蓮74家旅宿響應加入

▲▼ 花蓮光復鄉敦厚街林森路災民家裡都被淤泥淹沒，路上車輛堆疊。（圖／記者許靖騏攝）

▲花蓮光復鄉敦厚街林森路災民家裡都被淤泥淹沒，路上車輛堆疊。（圖／記者許靖騏攝）

記者李姿慧／台北報導

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，觀光署偕同花蓮旅館公會媒合災民入住旅館，迄今已有74家旅宿業者加入，響應提供災民短期旅宿安置。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，淹沒光復鄉，迄今仍不少地方滿地泥濘，民宅內積滿數十公分高的淤泥，災民得暫居收容所，為協助提升花蓮收容所居民的居住品質，行政院啟動收容所民眾短期旅宿安置機制，凡花蓮公設及原住民處列冊收容所收容之災民，即可透過花蓮旅館公會媒合，入住當地旅館。

交通部觀光署表示，觀光署已協請花蓮縣旅館公會積極聯繫當地旅館業者響應收容安置工作，目前已有超過70家旅館業者加入，共同提高收容所居民短期安置量能及居住品質。

▲▼花蓮當地74家旅館業者響應收容安置工作。（圖／觀光署提供）▲▼花蓮當地74家旅館業者響應收容安置工作。（圖／觀光署提供）

▲花蓮當地74家旅館業者響應收容安置工作。（圖／觀光署提供）

觀光署指出，特別感謝花蓮縣旅館公會於第一線溝通協調的努力，以及所有參與收容安置的旅館業者，希望齊力加速花蓮地區受災戶安置及災後復原作業，早日恢復日常生活。

交通部長陳世凱也在Threads上說明，啟動旅宿安置機制，對象為花蓮地區公設及原民處列冊收容所的災民，每人每日最高補助2,000元，初期為期7天，可再延長7天，住宿期限最長至114年10月底，訂房可諮詢旅館公會專線0975-275-130，補助諮詢可洽衛福部1957專線。

09/26 全台詐欺最新數據

