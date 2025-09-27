　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／58％拒絕「台地位未定」　62％不認同「和平歸功安倍」

▲《美麗島電子報》調查，關於「台灣地位未定論」此等說法，民眾的看法。（圖／《美麗島電子報》提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

為反駁中國扭曲二戰歷史文件，將台灣主權歸給中國的敘事，美國在台協會（AIT）日前罕見提及「台灣地位未定論」，不過，根據《美麗島電子報》昨（26日）公布的民調顯示，有58.0％的民眾認為「不應接受」這種說法，此外，關於總統賴清德近日表示，和平歸功日本前首相安倍晉三的說法，也有62％的民眾不認同。

中國聲稱，「開羅宣言」等二戰歷史文件，主張日本已將台灣主權歸還給中國。然而，針對此等言論，美國在台協會日前痛批，中國刻意扭曲二戰時期的文件，其中包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。

美國在台協會還指出，北京的敘事完全錯誤，「這些文件都沒有決定台灣最終政治地位」，錯誤的法律敘事是北京更廣泛行動的一環，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇。

關於美國罕見提及「台灣地位未定論」一事，《美麗島電子報》在昨日公布的民調中，詢問受訪者「賴總統和民進黨政府應不應該接受這種說法？」，有20.6％的民眾認為應該接受，其中很應該接受有5.9％、還算應該接受有14.7％，然而，有58.0％的民眾認為不應該接受，其中很不應該接受有38.1％、有點不應接受有19.9％，未明確回答則有21.4％。

▲《美麗島電子報》調查，關於「和平歸功安倍」一話，民眾的看法。（圖／《美麗島電子報》提供）

至於總統賴清德近日出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會時表示，「當中國武力擴張時，沒有看到砲火而能享受寧靜和平，要歸功安倍高瞻遠矚」一話。

根據民調結果顯示，有19.0％認同，其中很認同有5.3％、還算認同有13.7％，另外有62.4％不認同，其中很不認同有38.8％、有點不認同有23.6％，未明確回答則有18.7％。

本民調由《美麗島電子報》戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年9月23至25日，調查範圍全國22縣市，調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計，以住宅電話與行動電話雙架構抽樣，最終，樣本規模成功完訪1077人（住宅電話699人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

