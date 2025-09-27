英雄出動！知名漢堡店「備1000顆漢堡」奔花蓮：錢再賺都可

▲哇唬帶漢堡前往災區支援。（圖／翻攝自FB／WOW 哇唬 漢堡工廠）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名漢堡店「WOW 哇唬 漢堡工廠」長期從事公益活動，日前花蓮遭遇重大災情，哇唬馬上發文宣布，要緊急趕赴花蓮，帶著整整1000顆漢堡要送到災區，挺受災戶、國軍以及各地前往協助的「鏟子英雄」。文中更暖喊，「錢什麼時候再賺都可以！」希望用實際行動成為第一線人員的後盾。

哇唬漢堡工廠在粉專26日晚間發文表示，「我們準備今晚出發到花蓮了，一顆石頭壓著我，我們取消宜蘭行程，馬上趕到花蓮。錢什麼時候再賺都可以。禮拜六、禮拜天，阿強準備了一千顆漢堡去花蓮。」並特別說明，幫助對象包括受災戶、國軍，以及「全台灣私人安排去幫助花蓮的鏟子英雄們」，更感謝他們這些天來的辛苦付出，換我們來當你後盾」。

貼文一出，網友紛紛感動留言，「漢堡英雄來了！」「好感動，你們都是英雄，謝謝你們」、「『換我們來當你後盾』這句話讓我流淚了，有你們的付出，花蓮人不再孤立無依了，感恩再感恩」、「台灣最美風景，感謝各位滿滿的愛心」、「辛苦了！好人一生平安！」

還有不少網友對阿強表達敬佩與祝福，「帥哥阿強！有你真好，無私奉獻，祝生意興隆」、「助人為樂，必有福報」、「辛苦各位了，注意安全」、「有你們真好，謝謝你們滿滿的愛」。貼文短短數小時吸引超過1.7萬人按讚，留言滿滿的感謝與感動，畫面超暖心。