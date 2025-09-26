騎士酒駕被按喇叭「撞警車落跑」　15分鐘後自摔

記者黃翊婷／綜合報導

機車騎士阿輝（化名）今年5月間酒駕，被警員按喇叭示意停車受檢，他竟不配合還衝撞警車，結果15分鐘之後自摔，這才乖乖就範。雲林地院法官表示，考量到這並不是阿輝第一次酒駕被抓，最終依法判處他有期徒刑6個月，併科罰金9萬元。

▲阿輝酒駕拒檢，竟騎車衝撞警車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝今年5月間在雲林縣的朋友家飲用高粱酒，隨後騎車離開；當時警方在某超商附近發現阿輝行車不穩，於是長按喇叭，示意阿輝停靠路邊受檢。

沒想到阿輝不僅不配合，還騎車衝撞警車，結果15分鐘之後就因行車不穩自摔。警方當場對阿輝實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升1.05毫克。

雲林地院法官認為，警方嘗試攔查時，阿輝因酒駕心虛拒檢，隨後騎車逃離現場，更加影響公共交通往來的安全，行為確實不妥，雖然他已經坦承犯行，但考量到他有拒檢逃逸的情形，難認犯後態度良好，加上他在2013年、2018年間都有酒駕被查獲的紀錄，可見素行不佳。

最終，法官依犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，判處阿輝有期徒刑6個月，併科罰金9萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役90日，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。