▲八德區公所與全越運動公司，攜手推動「健康運動回饋計畫」。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區公所25日與全越運動公司桃園八德三號微型運動中心，簽署「健康運動回饋計畫」合作契約，於每個月的最後一個星期五，提供桃園市民日優惠、長輩可使用敬老愛心卡免費進入八德三號微型運動中心，使用內部運動設施與優質的運動體驗。

八德區公所區長蔡豊展指出，八德三號微型運動中心為桃園市首座社會住宅納入運動中心，由桃園市政府以OT方式委由崇越科技旗下的全越運動事業股份有限公司經營，致力於推展社區體育活動，讓市民充分享受運動樂趣，並提供鄰里優質健身環境、多元有氧課程等服務。

八德區公所說，全越運動公司桃園八德三號微型運動中心的優惠條件有：

1、每月1次桃園市民日優惠（每月最後一個星期五），憑市民卡第1小時免費，第2小時起，每半小時25元。

2、敬老愛心卡免費入場。

3、以上優惠活動時，均可使用健身房內設施器材。但私人教練及團課則另外收費，如10人以上團體可再依原價打9折。

八德區公所與全越運動事業公司桃園八德三號微型運動中心陳杰成董事長現場簽訂合作契約，並由蔡豊展區長回贈感謝狀，以感謝該運動中心敦親睦鄰、回饋鄉里美意。