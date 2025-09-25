　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義警鎖定提款熱點「一路跟監到彰化」　破詐欺集團逮4人 　

▲▼ 為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(25)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣警察局辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(25)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，結合嘉義縣114年8月份詐欺情勢分析報告，彰顯警察局打擊詐欺集團決心與作為，向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

▲▼ 為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(25)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局民雄分局近期偵辦熱點提領車手及上游收水手詐欺集團案件，25日記者會上分析犯嫌多次於本轄大林鎮、民雄鄉、新港鄉等地取款，員警調閱相關資料，鎖定犯嫌黃嫌平時搭乘***-5571號自小客車，且出沒於彰化市一帶，遂派員前往跟監埋伏，見該車輛與另一部***-7715有接頭情形，遂不動聲色分頭跟監；發現黃嫌下車沿路
步行至員林市中山路統一超商內操作ATM，立即上前盤查，當場查獲黃嫌正提領詐欺贓款新臺幣2萬元。

▲▼ 為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(25)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

經詢黃嫌坦承擔任詐欺車手，且供稱***-7715號自小客車駕駛即為上游收水，警方隨即至***-7715號藏匿地點汽車旅館執行查緝，發現江嫌（監控手）、洪嫌（收水手）、胡嫌（交通手）在內，且分別持有海洛因、安非它命、依托咪酯及愷他命等毒品，即以涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例案現行犯逮捕，並查扣金融卡12張、贓
款2萬元、手機6支、筆電1台、帳冊1本及毒品等贓物，全案皆依刑法詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦，並擴大追查詐欺集團其他成員。

▲▼ 為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(25)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲刑大隊長說明案情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在打擊詐欺犯罪部分，114年嘉義縣警察局執行3波全國同步打擊詐欺行動專案及114年1至8月份查緝集團詐欺成效共查獲詐欺集188團1089人，查扣不法利得總值1億8,283萬9,856元。攔阻詐欺件數部分，統計114年1至8月份則有121件、6,890萬8,148元，較 113年同期增加6件、310萬0,833元；在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉
義縣今年8月份詐欺案件受理數254件，財損金額新臺幣6,010萬7,139元，與114年7月份數據相比較，受理件數增加25件(+10.91％)、財損金額減少1,811萬9,408元(-23.16％)；另以行政區統計，民雄鄉(30件)、太保市(20件)、水上鄉(18件)、朴子市(14件)為高發地區。

以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計52件最多(占20.47%)、「假投資」詐騙計27件次之(占10.62％)、「假交友(投資詐財)」詐騙計26件再次之(占10.23％)，網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額60.35％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

▲▼ 為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(25)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣警局局長李權哲也提醒民眾慎防各類詐騙手法 。（圖／記者翁伊森翻攝）

局長李權哲也提醒民眾慎防各類詐騙手法，近期已有詐騙集團利用普發現金一萬元消息，寄發假簡訊或提供連結，誘騙民眾填寫個資或盜取個人帳戶資料，也提醒民眾務必慎防小心，如有可疑訊息應立即撥打165或110查證。警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內金融機構、民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！

09/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國際老人日＋中秋將至南消強化長者與幼童防火防震宣導

國際老人日＋中秋將至南消強化長者與幼童防火防震宣導

配合即將到來的10月1日國際老人日及中秋佳節，台南市消防局第七大隊崇善分隊特別深入轄內泓德老人綜合長照機構及仁和公共託育家園，進行防火與防震宣導，提醒不同年齡層的避難弱勢族群如何強化自我保護，避免憾事發生。

港65公斤黃金竊盜案偵破！逮12男1女 5人仍在逃...黃金全數取回

港65公斤黃金竊盜案偵破！逮12男1女 5人仍在逃...黃金全數取回

台東關山警入校宣導　新生學習法治教育與交通安全

台東關山警入校宣導　新生學習法治教育與交通安全

普發1萬元簡訊也是騙！　台西公所政風室教民眾一眼識破

普發1萬元簡訊也是騙！　台西公所政風室教民眾一眼識破

假冒民政局設局詐財　瑞芳老夫婦識破守住60萬

假冒民政局設局詐財　瑞芳老夫婦識破守住60萬

嘉義縣警局網路詐欺破案宣導提款熱點

