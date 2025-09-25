　
社會 社會焦點 保障人權

挖角光寶科前高層違法在台營運　中國立訊精密董事長等4人遭起訴

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）

▲非法在台營運，並徵才挖角台灣科技人才，中國立訊精密董事長王來春等4人遭起訴。（資料照／記者陳煥臣攝）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

中國立訊精密、立景集團董事長王來春，收購台灣上市公司光寶科技可攜式影像事業群，企圖以港商名義取得在台經營的僑外資身份，被投審會識破中資擋住後，改以光寶舊臣吳英政成立台灣立景公司，運用收購的光寶科技部門營運，後因「立景」之名太醒目，改用員工張宗凱、吳雯萍擔任負責人，把公司更名為晶鑠科技，藉此掩飾非法在台營運，並徵才挖角台灣科技人才。新北檢今依兩岸人民條例起訴王來春、吳英政、張宗凱、吳雯萍4人，並對王來春發布通緝。

新北地檢署指出，2018年2月間，王來春以港商名義收購我國上市公司光寶科技股份有限公司可攜式影像事業群部門，為使該部門在台灣地區繼續營業，乃於同年3月間，以香港立景科技公司名義向經濟部投資審議司申請來臺設立僑外資「立景有限公司」，遭投審司以資金來源涉陸資為由駁回申請。

王來春遂指示光寶公司前員工吳英政，於2018年6月19日在台成立「立景創新科技有限公司」，實即以原收購之光寶公司該部門之資產在台營運，並於2021年間陸續更換負責人為光寶公司前員工張宗凱、吳雯萍，並將公司更名為「晶鑠科技有限公司」在台繼續營業，藉此持續在104人力銀行網站刊登招聘數位軟體工程師、系統韌體工程師、顯示產品電子工程師及鏡頭模組光學工程師等科技人才，續為廣州立景公司在台從事光學模組硬體研發，再將該等研發成果交由廣州立景公司負責產品製造及銷售。

王來春透過上開關係企業，於2018年7月至2023年9月間，共計匯款至晶鑠公司約6557萬美元，折合新台幣約19億9329萬元，做為晶鑠公司在臺營運費用及員工薪資之用。

新北地檢署偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴王來春、吳英政、張宗凱、吳雯萍4人，並對王來春發布通緝。王來春未到案，且另案經台北地方法院通緝中，予以發布通緝。

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

