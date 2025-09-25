台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

▲▼台中市政府消防局馳援花蓮光復鄉，昨夜到大後立即投入救援，至今日上午以協助11人脫困。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。臺中市政府第一時間高度關注，市長盧秀燕立即指示消防局全力支援。消防局隨即動員消防車13輛、特搜人員35名、醫師1名、2隻搜救犬Parker、Jacob及3架無人機，並攜帶水域救援、繩索與醫療器材等裝備，行駛433公里，於9月24日22時45分抵達光復糖廠前進指揮所，接受花蓮縣消防局任務簡報及工作指派。

截至9月25日上午8時30分，台中市搜救人員受指派9件任務，搜救範圍包括光復鄉中山路二段、中正路一段、中正路二段、敦厚路、大華街等地點，協助脫困11人，另接觸3名民眾提供飲水及糧食並給予關懷及心理支持。目前執行佛祖街協尋失聯民眾大體，嘗試以大型怪手、推士機等機具排除淤泥接近建築物，以利搜救人員全力搶救受困民眾。消防局表示，跨縣市支援必須與當地政府密切配合，依照現場統一調度行動，避免造成額外負擔。臺中市特搜隊將秉持專業，協助花蓮消防局共同執行救援任務。

盧市長對出勤的特搜隊員表達誠摯感謝，肯定同仁犧牲休息時間，對受災縣市伸出援手，展現消防人的無私精神。她同時叮嚀同仁在投入搜救過程中，務必隨時注意災區情勢，確保自身安全，平安完成任務。臺中市政府強調，臺中消防局將持續全力支援花蓮，展現「哪裡有需要，臺中隊就在哪裡！」的行動精神，與各地救援力量攜手合作，守護民眾生命安全。