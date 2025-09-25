母子「同一天」！孫生侵犯5名女子遭北檢起訴　慣竊媽媽也慘了

記者黃宥寧／台北報導

網紅孫生（本名孫羿泩）捲入多起性侵疑雲，今（25）日遭北檢依強制性交、強制猥褻、無故播送性影像等罪嫌起訴。巧合的是，他的母親孫姓女子也在今天，因竊盜案件遭士林地檢署提起公訴，母子雙雙成為被告，身為公眾人物卻未能當好範本，反成社會最壞示範。

起訴指出，孫母因竊盜案件，曾遭台北地院判刑6月確定，並與其他竊盜案合併執行，總刑期1年8月，於去年11月服刑完畢。未料她出獄僅3個月後，於今年2月3日下午，在北市士林區德行東路一家「八鐘頭睡眠名床」門市，趁店員不注意，徒手竊走櫃子上的藍色皮夾，內有現金8000元、健保卡與提款卡等物，檢察官認她「前科累累，屢犯不改」，故依竊盜罪提起公訴。

至於孫生則遭控自2022年起，多次藉剪頭髮、練舞、拍片等理由接觸女性，趁獨處時強行猥褻或性侵，至少5人受害。2022年10月，他到A女住處剪髮時，趁在陽台抽菸之際伸手騷擾；2023年3月，再以「幫忙拍攝」為由進入B女家中，趁對方休息時撲上猥褻；同年10月，他更將未成年C女帶回家，在其專注聽音樂時強制性交。

除此之外，他以手機拍下D女8段性影像，事後還播放給他人觀看；2024年7月，又在餐廳外對E女伸手拍打臀部並出言猥褻，事後因性騷擾罪遭判刑5月定讞。檢方並查出，孫生還曾將D女的性影像提供給吳姓網紅觀看，雖然吳女最後獲不起訴，但孫生的行為已涉及多重罪嫌，依法必須追訴。

北檢、士檢分別起訴孫生與其母，母因竊盜、子涉性侵，雙雙成為被告，身為公眾人物，言行舉止理應成為社會楷模，卻未能以身作則，反成最壞示範。