枕頭套要常換！　專家示警：7天沒洗「比馬桶座髒1.7萬倍」

不少人習慣洗完澡才能上床，卻常忽略每天最貼近臉部的枕頭套，若長時間未清洗更換，仍會成為細菌和過敏源的溫床。日本皮膚科醫師就示警，只要睡過一晚，枕頭套上就會有數以萬計的細菌或塵蟎；美國一項研究也顯示，若7天沒洗枕頭套，細菌量就會是馬桶座的1.7萬倍。

根據《YAHOO！JANPAN》報導，日本清潔專家おかみ表示，床上用品常會直接與皮膚、汗水、油脂接觸，若是容易出汗的人，隔天早上醒來可能會發現床上黏糊糊或有異味。

對此，皮膚科醫師說明，臉部和頭部的油脂、汗水會沾到枕頭上，並漸漸氧化，只要睡過一晚，枕頭套上就會有數以萬計的細菌和塵蟎，而這可能導致皮膚粗糙、長痘痘，甚至讓皮膚過敏問題加重，「沒有必要每天都洗（枕頭套），但最好縮短週期清洗。」

おかみ建議，家中有小孩或皮膚敏感的人需要更頻繁地清洗枕頭套，如果與寵物一起睡覺，也應該常常清洗，「對於獨居人士或忙碌的人來說，『每週1次』往往是一個現實的折衷方案。」

おかみ也提醒，可以準備2、3個枕頭套替換使用，並在床罩上放一條毛巾，以便每天更換，記得清洗後要在太陽下曬乾，或選擇烘衣機徹底乾燥，若不慎在潮濕狀態下使用，可能會發黴、產生異味。

另據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國一項研究指出，若7天沒有洗過枕頭套，睡覺時會接觸到的細菌數量，可能比馬桶座還要多1.7萬倍。

