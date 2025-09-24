　
社會 社會焦點 保障人權

彰化「噪音王」路段出爐！公園路狂開105張罰單　油門狂催原因曝

▲彰化縣環保局稽查。（圖／環保局提供）

▲139縣道是取締噪音熱區。（圖／環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

開車騎車習慣大腳油門的駕駛請注意！彰化縣環保局近年來布下「天羅地網」，利用高科技聲音照相系統強力取締噪音車，讓改裝車或刻意拉轉速的車輛無所遁形。最新統計顯示，從去年到今年8月，全縣已開出近600張罰單，總罰鍰高達128萬元，其中彰化市的「公園路」因屬爬坡路段，不少駕駛猛催油門，以105張罰單、超過21萬的罰鍰，成為全縣「噪音王」！

彰化縣環保局空品科股長顏淑琪表示，關鍵在於它的「地理樞紐」地位。公園路不僅是銜接台1線中山路和彰投139線的交界，這段路有許多起伏爬坡路段，不少機車族群為了順利上坡，猛踩油門，導致引擎發出巨大聲響。

▲彰化縣環保局稽查。（圖／環保局提供）

▲彰化市公園路成為噪音王。（圖／環保局提供）

顏淑琪指出，為了有效遏阻噪音問題，彰化縣目前共有9套固定式及2套移動式聲音照相設備，24小時全天候監測。固定點設在彰化市中山路、公園路、員林大道、芬園139縣道等等主要幹道；移動式設備則會機動調整，常出現在民眾檢舉的熱點，並搭配警察和監理單位聯合稽查。

據環保局統計，這些科技執法設備從去年到今年8月，總共開罰599輛次。光是固定式設備就開出466張罰單，罰金近98萬元；移動式設備則在189場稽查中，開罰133輛，罰金超過30萬元，展現極高的機動性與取締成效。

▲彰化縣環保局稽查。（圖／環保局提供）

▲彰化縣環保局稽查。（圖／環保局提供）

為了徹底整治噪音問題，彰化縣環保局更在9月20日聯合台中市、南投縣環保局，展開「雷霆靜音噪音車聯合稽查專案」，鎖定重機族熱愛的「山道天堂」139縣道加強取締。這次行動特別在攔查點後方加設移動式聲音照相設備，防止駕駛通過檢查站後又故意拉高轉速。

這次跨區域合作成果豐碩，總共攔查256輛車，其中2輛噪音超標、5輛有噪音疑慮被通知到檢、6輛排氣不合格，還有1輛因改裝排氣管未登記被開罰。在專案結束後又查獲1輛違規車輛。透過區域聯防，這次攔查數量比以往增加7成，有噪音疑慮的到檢通知數更成長2倍以上，嚇阻效果顯著。

▲彰化縣環保局稽查。（圖／環保局提供）

▲彰化縣環保局在公園路設有取締噪音科技執法。（圖／環保局提供）

09/23 全台詐欺最新數據

彰化市油門環保局噪音王公園路139縣道

