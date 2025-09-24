快訊／6縣市豪大雨特報　下到晚上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對6縣市發布豪大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（24日）台東縣地區、花蓮縣地區、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，屏東地區及宜蘭、高雄山區、澎湖、綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨特報

影響時間：24日上午至24日晚上

＊豪雨：屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣

＊大雨：高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島、澎湖縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日受到颱風外圍環流影響，水氣仍偏多，環境為偏南至東南風，花、東地區及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東北部及中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，南部及花東高溫約28至31度，其他地區33至35度。

另外，離島澎湖為陰時多雲短暫陣雨或雷雨，27至29度；金門為陰短暫陣雨或雷雨，26至27度；馬祖為多雲，27至29度。



資料來源：氣象署