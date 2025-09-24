最新空拍！花蓮馬太鞍溪橋泥水環繞剩橋墩　堰塞湖壩體藏隱患

記者陳煥丞、潘鳳威／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨(23)日下午因颱風豪雨發生溢流，滾滾泥水傾瀉而下，沖毀下游的馬太鞍溪橋，橋面斷裂成多截，泥水並重創萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉等下游地區。今(24)日上午最新的馬太鞍溪橋空拍畫面也曝光。

▲花蓮馬太鞍溪橋24日空拍畫面 。（圖／攝影中心記者攝）

昨日下午2時50分，馬太鞍溪堰塞湖壩頂首先發生溢流，約於2時58分，馬太鞍溪橋水位快速壅高，並在3時24分時猛烈沖擊橋墩，水勢翻湧躍沖擊上橋面，最終導致馬太鞍溪橋斷裂多截遭沖毀。

今日無人機空拍顯示，花蓮馬太鞍溪橋現場水流仍相當湍急，橋面已全數沖毀，僅剩橋墩孤立在滾滾泥水之中，台9線光復路段交通全面中斷。

至於堰塞湖壩體部分，溢流口已下切80公尺，位於高程1060公尺，蓄水面積約50公頃，蓄水量達2300萬噸。據觀測，昨日晚間6時至今日上午9時的集水量達219毫米，壩體周圍地質依舊不穩，後續恐有再度阻塞或溢流的風險。

交通部長陳世凱於馬太鞍溪橋現場指示，要求公路局在10月15日前完成涵管便道設置，優先提供救護車及物資車輛通行；同時規劃於明年2月完成鋼便橋搭建，並預計在明年底完成單向正式橋樑建構，以儘速恢復台9線交通命脈。

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖今(24)日空拍畫面 。（圖／中央災害應變中心）