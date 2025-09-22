4死車禍座位圖曝！15歲倖存少年坐副駕　後排乘客遇撞擊拋飛車外

▲新竹4死車禍，5人座位圖曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、劉人豪／新竹報導

新竹市經國路二段21日凌晨發生4死，僅一名15歲謝姓少年倖存。據了解，車上所有人都沒繫安全帶，謝姓少年坐在副駕駛座的位置，坐在駕駛座後方的18歲詹男拋飛車外，其他死者也因在車內撞擊車體、車窗，導致頭部嚴重受傷。



警方指出，21日2時58分北區經國路二段工地發生車禍事故，自小客車沿經國路一段北往南方向直行第二車道，行經至東大路口後，無照駕駛車速過快自撞工地。駕駛18歲郭男、乘客18歲詹男、17歲金男、16歲宗男死亡，坐在副駕有傷害通緝的15歲謝男逃逸，第一分局北門所員警於21日11時30分許，在北門街查獲到案解送交安組偵處。

▲案發前凌晨一行人在居酒屋聚餐歡唱。（圖／記者黃彥傑翻攝）

根據路口監視器及車禍現場煞車痕跡初判，肇事撞擊速度高達8~90公里、車上所有人都沒繫安全帶，謝姓少年坐在副駕駛座，金男坐在副駕駛座後方，宗男坐在後排中央，坐在駕駛座後方的詹男，因高速撞擊被拋飛車外，其他死者也因在車內撞擊車體、車窗，導致頭部嚴重受傷。

▲車輛衝進工地畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

經查少年們彼此都是國小、國中就認識的朋友，想說久沒見面約吃飯聚餐，車輛是謝男向未成年朋友商借，並找郭男前來幫忙開車，沒想到開約800公尺就發生車禍，目前全案移由新竹地院少年法庭偵審後，裁定謝少收容。