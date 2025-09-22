新竹4死車禍！7少年凌晨「居酒屋聚餐」畫面曝　麥克風歡唱成絕響

記者黃彥傑、莊智勝／新竹報導

新竹市經國路二段21日凌晨傳出一起離奇車禍，一輛自小客車突然失控衝進一旁建築工地，造成車內4名少年慘死，僅有一名15歲謝姓少年倖存。警方追查，車內5人案發前曾在一間居酒屋聚餐到凌晨時分，眾人酒酣耳熱，還一度拿起麥克風在店內歡唱，未料不久後竟傳出重大車禍，一口氣奪走4條人命。

▲案發前凌晨一行人在居酒屋聚餐歡唱。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

這起車禍發生於21日凌晨2時57分，當時該輛自小客沿著經國路二段行駛，但卻突因不明原因偏離道路，猛力撞進一旁工地，車身爛毀變形，詹姓少年(17歲)、金姓少年(16歲)、郭姓少年(17歲)當場死亡，而送醫的宗姓少年(16歲)雖經搶救，但仍因腦死，最終家屬忍痛拔管宣告不治；而車禍唯一倖存的15歲謝姓少年在案發後撇下4名好友，獨自逃離現場，最終仍遭警方掌握行蹤帶回。

警方調閱監視器追查，發現案發前凌晨1時許，5名少年與另外2名好友在新竹市一間居酒屋聚餐，7人圍著長桌吃飯、喝酒，開心暢聊嬉鬧，還拿起麥克風直接在店內歡唱，未料結束後，5人開著一輛小客車離開，竟會發生嚴重車禍，一口氣奪走4條人命。

而倖存的謝姓少年21日遭警方掌握行蹤，並逮捕帶回偵辦，警方發現，謝少還涉傷害罪，是警方協尋對象。謝少落網後，初步否認開車，稱是因為傷害案件遭通緝才會選擇逃跑。詳細車禍原因、案情細節還有待進一步調查釐清。

▼該輛小客車撞進工地後車身爛毀變形。