快訊／樺加沙西衝更猛「陸警擴大」納高雄　豪雨強風警報齊發

▲樺加沙陸上警報擴大納入高雄。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今（22日）晨2時30分持續發布18號強颱「樺加沙」海陸警報，樺加沙持續西奔，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，陸上警報範圍擴大，將高雄納入，預估暴風圈將在中午左右觸陸，颱風未來強度還有稍微增強、暴風圈稍微擴大的趨勢。

氣象署預報，樺加沙颱風中心今、明2天將通過巴士海峽及東沙島海面，暴風圈預計上午開始會逐漸接觸到蘭嶼、恆春半島、台東及高屏地區，基隆北海岸、宜花雖然不在暴風圈內，但由於颱風外圍環流寬廣，雨勢也會很明顯，今到明清晨是影響最明顯的時候，各沿海風、浪也明顯增大。

【海陸警報】

陸上警戒：台東、恆春半島、屏東及高雄地區應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

【豪(大)雨特報】

＊豪雨：新北市山區、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、蘭嶼綠島。

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

【陸上強風特報】

＊橙色燈號：屏東縣、台東縣。（平均風9級以上或陣風11級以上）

＊黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。（平均風6級以上或陣風8級以上）