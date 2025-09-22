手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

▲2025大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動大龍門（大溪、龍潭和石門水庫）觀光廊帶品牌，桃園市政府觀旅局推出年度限定活動「2025大龍門鱻漫遊」，將於10月18- 25日連續2週假日盛大登場。而10月18、19日辦理鱻漫遊健行活動，活動共3條路線、8000個免費名額，開放報名迄9月30日，額滿截止。

市府觀旅局21日表示，「2025大龍門鱻漫遊」邀請芬蘭國寶級經典角色「姆明一族MOOMIN」（又譯嚕嚕米）擔任活動大使，結合在地美食設置石門活魚料理補給站，特別在路線上規劃5大姆明角色主題打卡點，沿途可以與姆明、史力奇、小美等超人氣角色互動合影，邀請粉絲們一起沈浸在一場國際級IP與大龍門在地風情交織的限定盛典。

▲「大龍門鱻漫遊」MOOMIN（嚕嚕米）當活動大使。（圖／觀旅局提供）

大龍門鱻漫遊健行活動從石門大草坪出發，終點站為十一份觀光文化園區，10月18、19日規劃7公里、2.7公里、1.3公里3種距離路線，其中可行經知名的清水坑步道、林埤步道等「樟之細路」，歡迎親子組團共遊，70歲以上長者參與，完成指定任務就可獲得敬老好禮，活動共8000個名額，開放報名迄9月30日，額滿截止，報名成功就能將「姆明x大龍門」限定聯名紀念品帶回家。

「大龍門」是桃園重要的觀光核心地區，包含大溪、龍潭、石門等重要觀光區域，每年觀光人次超過1,200萬。另外，鱻漫遊活動還加碼抽出 「450元活魚饗食券」，邀請民眾在健行之後，直接前往在地活魚餐廳，品嚐最道地、最新鮮的活魚料理。