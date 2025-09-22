黃偉哲凌晨發文「被盜用頭貼」發停班停課！　市刑大展開調查

▲台南市長黃偉哲呼籲：勿冒用大頭貼散布颱風假消息，刑大已展開調查。（圖／記者林東良翻攝）



記者董美琪／綜合報導

台南市長黃偉哲今（22日）凌晨發文指出，晚間有人冒用他的個人照片，發布颱風停班課訊息，市刑事警察大隊已接獲通報並展開調查，呼籲民眾切勿以身試法。

▲黃偉哲凌晨發文指出有人「盜用頭貼」，發停班停課假訊息。（圖／記者林東良翻攝）



根據《災害防救法》第53條，明知散布災害虛假訊息仍進行通報，將可處新台幣30萬元至50萬元罰金；若此行為造成公眾或他人損害，更可能面臨三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

黃偉哲強調，散布不實災害訊息不僅違法，也可能引發社會恐慌，呼籲民眾務必遵守規定，不要以身試法，以免觸法受罰。

此事件再次提醒民眾，任何未經證實的災害消息都不可隨意轉發，確保公共安全和資訊正確性。