賴清德細數安倍晉三對台灣的友好　「有遠見國際一流政治家」

記者陶本和／台北報導

總統賴清德21日出席「國立政治大學安倍晉三研究中心」成立大會，期許安倍晉三研究中心能作為「安倍政經塾」，不僅培育人才、研究安倍學，同時也成為台日未來合作的重要平台，並將研究成果呈獻給兩國，也造福全世界。他也細數安倍晉三在任時的政績，對台灣的友好，以及在區域安全與合作上的努力。

賴清德致詞時表示，安倍晉三前首相的離世不僅是日本、台灣的損失，也是全世界的損失。他說，今天是安倍前首相的冥誕，也是國際和平日，以國際關係研究聞名的政治大學，成立安倍晉三研究中心，意義非凡。

賴清德說，感謝安倍昭惠夫人的支持，以及政治大學李蔡彥校長、研究中心李世暉主任辛苦籌劃，今天前來就是要以行動表達對此中心的全力支持。他期盼安倍晉三研究中心能作為「安倍政經塾」，不僅培育人才、研究安倍學，同時也成為台日未來合作的重要平台，並將研究成果呈獻給兩國，也造福全世界。

賴清德提到，安倍前首相是日本傑出的政治家，在位總共3188天，是日本憲政史上在位最久的首相，解決許多問題並推出福國利民政策，帶領日本走出困局。包括大家耳熟能詳的安倍經濟學，讓日本產業界重新獲得活力，在國際競逐；也提出「半導體戰略」，促成台日在半導體產業進一步合作；「社會5.0」為解決日本所面臨的人口老化、少子女化等問題，同時以人為本，帶領日本邁向超智能社會。由此可看出日本國內政策深受安倍前首相所擘劃之政策藍圖所影響。

賴清德說，安倍前首相更是台灣的好朋友，2016年台南震災，第一時間派團隊來台南協助；2018年花蓮地震，也親筆寫下「台灣加油」，鼓舞了台灣士氣；台灣面臨COVID-19疫情時，經由安倍前首相的協助，日本捐贈台灣400多萬劑疫苗；當台灣鳳梨滯銷時，安倍前首相和台灣鳳梨合影，為台灣鳳梨行銷，如今日本已是台灣鳳梨最大市場。

賴清德表示，當台灣面臨中國威脅時，安倍前首相也發表了「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」主張。因為安倍前首相的大力促成，台日關係深厚，在面對天災地變時，是韌性島鏈；當面對中國紅色供應鏈影響時，是科技島鏈；當台灣面臨中國武力威脅時，台日是民主島鏈。

賴清德認為，安倍前首相是具有遠見、國際一流的政治家。看到中國國防預算逐年增加，威脅印太和平穩定，而提出自由開放的印太戰略，促成「四方安全對話」（Quad），也持續推動印太同盟，包括「澳英美三方安全夥伴」(AUKUS)、「五眼聯盟」(Five Eyes)、「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)等，都是安倍前首相努力促成的結果。

賴清德說，安倍前首相「俯瞰地球儀外交」綜觀全局推動外交關係，讓日本進一步贏得國際社會肯定，對國際社會的影響也是相當深遠。今天特別感念他偉大的貢獻，最後也祝福研究中心圓滿成功、順利運作、成果豐碩。