卡頓耗電！iOS 26液態玻璃評價兩極　半透明看不清4步驟自救

▲ iPhone 17系列手機 。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

蘋果作業系統iOS 26主打的全新「液態玻璃」（Liquid Glass）介面設計的討論持續發酵，在論壇與社群媒體上的批評似乎壓過讚揚。有網友直呼這項視覺革新「華而不實」，但也有用戶力挺新設計帶來科技感。

根據MacRumors論壇、Reddit論壇、蘋果官方社群以及社群媒體上的觀察，使用者有一連串的抱怨，其中一大焦點落在舊款iPhones會出現卡頓的狀況，還有基本操作需要點擊的次數過多，還稱「這看起來就像一款帶有耗電功能的芭比手機」。

也有人認為，持續變化的顏色跟陰影超級讓人分心，動畫毫無意義，部分APP圖示模糊、對比度不佳、UI元素高光效果不一致等，認為不值得把系統資源消耗在這些動畫上面。

不過另外一派用戶則是力挺這項更新，認為液態玻璃讓iPhone感覺更快、更新穎、更現代，並特別讚賞通知系統與鎖定螢幕的泡泡鍵盤效果，直言「比iOS 18那種死板扁平設計更好」。

外媒普遍將此次設計爭議比擬當年iOS 7從擬物化轉向扁平化的反彈，如今液態玻璃也可能走上相同的路，預期蘋果仍將堅持新方向並逐步優化。

針對液態玻璃設計，iOS 26雖未提供完全關閉的選項，但用戶可透過「降低透明度」、「增加對比」的設定來減少視覺效果。步驟如下：

1.開啟設定

2.點選輔助使用

3.點選顯示與文字大小

4.開啟減少透明度與增加對比的選項