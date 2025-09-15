　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

▲▼內政部移民署,三立電視台,我們一家人 閃耀新家園,新住民,臺灣,社會。（圖／內政部移民署提供）

▲來自中國貴州的新住民丁克清，將家鄉的衢州烤餅帶到宜蘭，讓香氣陪伴她在台灣的新生活。

圖、文／內政部移民署提供

由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人 閃耀新家園》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午3點首播《我們一家人 閃耀新家園》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人 閃耀新家園》專題，記得準時收看！

首先登場的是來自中國貴州的新住民丁克清，因為婚姻來到台灣的宜蘭定居，一開始很不習慣宜蘭緩慢的生活步調，沒想到住了半年之後，反而愛上這樣的慢活，也將自己兩倍速的做事節奏，像踩了剎車一樣，放慢速度。疫情期間因緣際會，她在自家騎樓與同鄉姊妹租了一半的店面，開始賣起衢州烤餅。丁克清說，這是她過去在浙江擔任導遊時，最愛的美食小吃，為了原汁原味復刻記憶中的美味，她還特地從衢州運來兩個道地的炭火烤爐，也因為台灣社會的開放多元，讓她創業成功。如今生意蒸蒸日上，她也擁有了自己的完整店面，讓烤餅的香味在慢活宜蘭持續傳承。

2012年來台灣當交換學生的唐寶玲，婚後定居台灣，一晃眼13年了。身為新住民的她，一直是個很有想法的女生。先是開裸賣商店，把波蘭和歐洲國家的環保意識帶進台灣。今年她把重心轉移到舉辦文化市集上，邀請不同國家的在台外國人，透過擺攤市集和台灣民眾進行文化交流，她最開心的是把自己家鄉的文化，讓她第二個家，台灣的人也能更加認識，另外她也努力推動減少過度消費的環保理念。多才多藝的唐寶玲努力克服困難，開啟了人生的更多可能。

▲▼內政部移民署,三立電視台,我們一家人 閃耀新家園,新住民,臺灣,社會。（圖／內政部移民署提供）

▲來自波蘭的唐寶玲，透過舉辦文化市集分享家鄉特色，推廣環保理念，讓台灣與世界更緊密交流。

來自西班牙的藝術鬼才巴魯，曾經去過英國、墨西哥北京，因為一張東部海岸照片，吸引他來到台東生活，他宛如天生就有原住民靈魂一般，喜歡跟當地人一起唱歌生活。台東這塊土地也改變他的畫風，滋養著他的靈感，成為藝術創作泉源。如今他的作品連西班牙銀行都有收藏。

▲▼內政部移民署,三立電視台,我們一家人 閃耀新家園,新住民,臺灣,社會。（圖／內政部移民署提供）

▲巴魯被台東的自然與人文感動，靈感湧現畫風轉變，作品更被西班牙銀行收藏。

越南新住民阮氏藥從小喜歡跳舞，九年前因為新南向政策興起，她在台灣創立了越南舞蹈團，和姊妹們一起跳舞吃美食， 常常一根春捲就讓大家解了思鄉之情，阮氏藥更進而回饋鄉里，活耀於多元文化教育之中，從一次次的交流裡，讓自己在台灣找到未來的夢想。

▲▼內政部移民署,三立電視台,我們一家人 閃耀新家園,新住民,臺灣,社會。（圖／內政部移民署提供）

▲越南新住民阮氏藥在台成立舞蹈團，與姊妹們以舞蹈、美食分享鄉愁，也積極投入多元文化教育。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人 閃耀新家園》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱《我們一家人 閃耀新家園》節目。

精彩節目請鎖定週日下午3點 三立電視CH54台 我們一家人 閃耀新家園
內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告

加入我們一家人Line官方訊息不漏接：https://lin.ee/AzkiD3Y
我們一家人FB：https://www.facebook.com/share/19JdBvRSCP/?mibextid=wwXIfr
我們一家人IG：https://www.instagram.com/setwearefamily
我們一家人網站：http://setwearefamily.setn.com/
我們一家人YouTube：https://www.youtube.com/@setwearefamily

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310
可能有颱風！　最快生成時間曝
快訊／交保遭撤銷發回！　柯文哲一早現身北院報到
LIVE／柯文哲到了！　交保撤銷重新開庭
「國民岳母」應曉薇女兒現身！甜美發早餐畫面曝
陳曉東貼文消失了！　幫于朦朧發聲「坦蕩蕩這麼難嗎」疑遭撤下
中獎發票5情況竟領不了！　中千萬也一樣
快訊／上班注意！　國1事故塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

可能有颱風！　最快生成時間曝

中獎發票5情況竟領不了！　中千萬也一樣

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

國高中改「10點上課」連署成案！近萬人附議　教育部這天前答覆

天母排隊名店-1！「老地方牛肉麵」經營20年熄燈　業者曝辛酸原因

館長健檢驚見腦血管消失！曝X光片「一塊白影」：沒癱算奇蹟

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告「限購令」限購5盒　中秋前不休假

收到10元硬幣竟是假的！老闆「一翻面」看傻了：我好像小丑

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【我怎麼起飛了】騎士煞車被後車追撞 竟釀成連環碰撞！

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

可能有颱風！　最快生成時間曝

中獎發票5情況竟領不了！　中千萬也一樣

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

國高中改「10點上課」連署成案！近萬人附議　教育部這天前答覆

天母排隊名店-1！「老地方牛肉麵」經營20年熄燈　業者曝辛酸原因

館長健檢驚見腦血管消失！曝X光片「一塊白影」：沒癱算奇蹟

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告「限購令」限購5盒　中秋前不休假

收到10元硬幣竟是假的！老闆「一翻面」看傻了：我好像小丑

台積電跌5元至1255　台股翻黑挫逾30點

Audi A6 e-tron旅行車試駕！流線跑格、空間實用新美學　不再有旅程焦慮

台首見機器人帶動「娛樂治療」　專家：結合AI可提升精神照護

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

可能有颱風！　最快生成時間曝

TikTok「不賣就禁」期限逼近！　川普放話：看中國要怎麼做

伊林名模林嘉綺難得放閃14年老公！公園遛狗被拍「0偽裝氣場全開」

快訊／交保遭撤銷發回！　柯文哲一早現身北院報到

羈押庭10點重開！「國民岳母」應曉薇女兒甜美發早餐畫面曝

生活熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

第一名店董事長過世！　享壽86歲

館長腦部少一塊！自曝X光片：沒癱算奇蹟

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告限購令

天母排隊神店-1！老地方牛肉麵熄燈

人氣火鍋店今天熄燈！

打民進黨「燒光上億身家」　館長喊沒錢：以前挺綠生意很好

更多熱門

相關新聞

賴清德細數政績：佈局全球賺全世界的錢　全國人民從幼照顧到老

賴清德細數政績：佈局全球賺全世界的錢　全國人民從幼照顧到老

總統賴清德14日赴彰化溪湖福安宮參香時，細數他的施政成果，不僅提高國防預算，也推動工業轉型升級，目標立足台灣、佈局全球，要賺全世界的錢，並且照顧全國人民，推出0到6歲國家一起養政策、免繳學費、長照加倍照顧等，政府是從幼照顧到老。

德國師分享聖馬丁節　新住民夫婦手作燈飾溫暖全家

德國師分享聖馬丁節　新住民夫婦手作燈飾溫暖全家

偏頭痛止痛藥每周用超過2天恐成癮

偏頭痛止痛藥每周用超過2天恐成癮

王彩樺心疼江祖平：好好整理情緒

王彩樺心疼江祖平：好好整理情緒

俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

關鍵字：

內政部移民署三立電視台我們一家人 閃耀新家園新住民臺灣社會

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

第一名店董事長過世！　享壽86歲

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面