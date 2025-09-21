對決時刻！「樺加沙」撲台堰塞湖恐溢流　花蓮3鄉鎮面臨威脅

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

據中央氣象署對於樺加沙颱風的預報資料，在花蓮縣山區預估累積降雨量將達700mm，按照目前預估，屆時湖水將自壩頂溢流。為避免即將來襲的樺加沙颱風對堰塞湖下游鳳林、萬榮、光復等三鄉鎮五村里民眾生命安全造成威脅，林業保育署花蓮分署依防災應變程序已通報花蓮縣政府進行前置防災整備，並請縣府依據馬太鞍溪堰塞湖最新的黃、紅色警戒通報，隨時配合通令三鄉鎮公所依權責聯合啟動預防性或強制性疏散撤離工作。



林業保育署花蓮分署表示，目前堰塞湖壩體狀態穩定，但仍需嚴防颱風帶來的大量降雨，將透過無人機、即時監視影像及其他感測設備，密切監控堰塞湖的水位變化與壩體狀況。一旦達到警戒標準，將立即啟動應變程序，與花蓮縣政府及相關單位共同發布預警，確保防災資訊即時送達相關單位及民眾。

▲9月19日光復林道21.5K即時影像監視畫面。

花蓮分署進一步說明，目前堰塞湖警戒發布與疏散撤離機制簡述如下：中央氣象署發布海上颱風警報時，林業保育署發布黃色警戒建議地方政府提前將弱勢族群（行動不便或需旁人攙扶者）先行勸導撤離，並完成避難收容所開設前之空間、物資與人員整備，並同步發送細胞簡訊（預告通知版)示警民眾。

▲馬太鞍溪下游開口堤封堵。

更進一步若中央氣象署發布陸上颱風警報，或林業保育署依據降雨預測估算未來24小時湖水將自壩頂溢流時，林業保育署將立即發布紅色警戒建議地方政府立刻執行強制性撤離及應變措施，並同步發送細胞簡訊（請速撤離版）向警戒範圍三鄉鎮民眾發出明確示警。

▲第二次專案小組會議專家學者及相關機關討論。

另外在堰塞湖下游河道防減災措施方面，各機關目前正加緊辦理河道疏濬，下游有溢堤風險的堤防或開口堤，水利單位已陸續完成堆置太空包、缺口補實及堤基加固等工作，颱風期間並將於可能淹水區域預佈抽水機等應變作業，期全力降低壩頂溢流後對下游的災害程度。



林業保育署已聯合相關防災單位持續密切監控堰塞湖與下游河道狀況，並強調樺加沙颱風將可能對馬太鞍溪下游沿岸產生影響，呼籲下游居民務必保持高度警覺，隨時注意官方發布的最新訊息，如非必要切勿進入堰塞湖影響範圍警戒區域及溪流沿岸活動。颱風警報期間，請配合花蓮縣政府的防災應變規劃，在接獲疏散通知時，立即依照指示進行避難疏散，確保自身與家人的安全。

