　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

對決時刻！「樺加沙」撲台堰塞湖恐溢流　花蓮3鄉鎮面臨威脅

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

據中央氣象署對於樺加沙颱風的預報資料，在花蓮縣山區預估累積降雨量將達700mm，按照目前預估，屆時湖水將自壩頂溢流。為避免即將來襲的樺加沙颱風對堰塞湖下游鳳林、萬榮、光復等三鄉鎮五村里民眾生命安全造成威脅，林業保育署花蓮分署依防災應變程序已通報花蓮縣政府進行前置防災整備，並請縣府依據馬太鞍溪堰塞湖最新的黃、紅色警戒通報，隨時配合通令三鄉鎮公所依權責聯合啟動預防性或強制性疏散撤離工作。
 
林業保育署花蓮分署表示，目前堰塞湖壩體狀態穩定，但仍需嚴防颱風帶來的大量降雨，將透過無人機、即時監視影像及其他感測設備，密切監控堰塞湖的水位變化與壩體狀況。一旦達到警戒標準，將立即啟動應變程序，與花蓮縣政府及相關單位共同發布預警，確保防災資訊即時送達相關單位及民眾。

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲9月19日光復林道21.5K即時影像監視畫面。

花蓮分署進一步說明，目前堰塞湖警戒發布與疏散撤離機制簡述如下：中央氣象署發布海上颱風警報時，林業保育署發布黃色警戒建議地方政府提前將弱勢族群（行動不便或需旁人攙扶者）先行勸導撤離，並完成避難收容所開設前之空間、物資與人員整備，並同步發送細胞簡訊（預告通知版)示警民眾。

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲馬太鞍溪下游開口堤封堵。

更進一步若中央氣象署發布陸上颱風警報，或林業保育署依據降雨預測估算未來24小時湖水將自壩頂溢流時，林業保育署將立即發布紅色警戒建議地方政府立刻執行強制性撤離及應變措施，並同步發送細胞簡訊（請速撤離版）向警戒範圍三鄉鎮民眾發出明確示警。

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲第二次專案小組會議專家學者及相關機關討論。

另外在堰塞湖下游河道防減災措施方面，各機關目前正加緊辦理河道疏濬，下游有溢堤風險的堤防或開口堤，水利單位已陸續完成堆置太空包、缺口補實及堤基加固等工作，颱風期間並將於可能淹水區域預佈抽水機等應變作業，期全力降低壩頂溢流後對下游的災害程度。
 
林業保育署已聯合相關防災單位持續密切監控堰塞湖與下游河道狀況，並強調樺加沙颱風將可能對馬太鞍溪下游沿岸產生影響，呼籲下游居民務必保持高度警覺，隨時注意官方發布的最新訊息，如非必要切勿進入堰塞湖影響範圍警戒區域及溪流沿岸活動。颱風警報期間，請配合花蓮縣政府的防災應變規劃，在接獲疏散通知時，立即依照指示進行避難疏散，確保自身與家人的安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

CREMIA「提拉米蘇冰淇淋」限量回歸　台灣限定吃

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

與川普有美好回憶！　金正恩鬆口：滿足「1條件」願重啟談判

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

社會熱門新聞

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

南門市場驚見SOS！稅捐處女員工獲救

鬼門關前4少年慘死！檳榔西施直擊還原驚悚瞬間

即／台中26歲女15樓墜落爆頭亡　母崩潰認屍

新竹4死車禍！事發前聚會歡唱畫面曝　友不捨：兄弟一路好走

板橋電塔夫妻雙屍！欠高利貸流連旅館躲債

板橋夫妻雙屍　警將過濾錢莊朝重利罪偵辦

男與小女友拍露臉性愛片　分手後慘了

中和小姊弟找到了！家長Threads急求助　超多熱心網友協尋

一行人喝4瓶酒！倖存15歲少年借車找友幫開　高速撞工地釀4死

黃偉哲被盜頭貼發停班課　本人道歉了

民眾報案「懶覺不見了幫我找」　基層員警怨：這種案件也在派？

澄清湖2死撞擊瞬間曝！家屬悲痛發聲

更多熱門

相關新聞

樺加沙陸上警報發布！停班課懶人包一次看

樺加沙陸上警報發布！停班課懶人包一次看

中央氣象署今天下午5時30分針對強颱「樺加沙」發布海上陸上颱風警報，首波警戒範圍為恆春半島，晚間將陸續涵蓋整個屏東縣及台東縣《ETtoday新聞雲》整理各縣市明（22）日停班停課資訊如下，供讀者快速掌握。

樺加沙逼近！高鐵宣布周一照常營運

樺加沙逼近！高鐵宣布周一照常營運

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

台電提前進駐小琉球+恆春　百輛工程車備戰

台電提前進駐小琉球+恆春　百輛工程車備戰

關鍵字：

樺加沙馬太鞍溪堰塞湖溢流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面