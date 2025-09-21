男吃麻醬麵「全身發黃」命危...爆急性肝衰竭　醫找到關鍵原因

▲一名男子因食用冰箱內過期芝麻醬所製的麻醬麵，引發急性肝炎併發肝衰竭。（示意圖／資料照）

一名四十多歲男子日前因食用冰箱內過期芝麻醬所製的麻醬麵，導致急性肝炎併發肝衰竭，病況一度危及性命。經醫療團隊搶救後已脫離險境，目前正在康復中。腎臟科醫師江守山提醒，台灣氣候潮濕炎熱，家中冰箱內常見的醬料若存放過久，恐生成致命毒素，民眾務必留意保存期限及外觀氣味變化。

據了解，該名男子為B型肝炎帶原者，長期健康追蹤穩定，病毒量甚至接近檢測不到。日前在妻子外出期間，自行取用冰箱內一瓶芝麻醬製作麻醬麵，食用後出現嚴重疲倦、全身皮膚及眼白泛黃等症狀，送醫後被診斷為急性肝炎合併黃疸，並迅速惡化為肝衰竭。

江守山在節目中指出，雖然醫療團隊初步懷疑是B肝急性發作，但後續病毒檢測並不支持此說法，追問病史後才發現患者食用了已過期的芝麻醬。進一步研判，可能是芝麻醬在保存過程中產生了黃麴毒素，導致肝臟受損。

他強調，芝麻為容易受黃麴毒素污染的高風險食材，芝麻醬若開封後長時間未食用完畢，更容易因黴菌孳生產生毒素，增加健康風險。此名患者情況一度嚴重到差點需啟用洗肝機搶救，所幸經積極治療後，目前已康復出院。

江守山呼籲，醬料開封後應儘速使用完畢，並妥善保存於低溫環境；即使未超過保存期限，若出現異味或發霉，仍應立即丟棄，以免誤食致病。