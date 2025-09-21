林聰明旗下兩大潮牌　運用豆花與金曲派對顛覆嘉義夜生活

▲ 林聰明旗下餐酒館「聰明吧 Tshong Bing BAR」與鍋物專門店「聰明鍋 Smart Hot Pot」，帶來限定快閃，從豆花生活實驗到跨界金曲派對 。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供 ）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年9月，嘉義的夜生活要嗨翻啦！林聰明沙鍋魚頭旗下兩大潮牌「聰明吧 Tshong Bing BAR」和「聰明鍋 Smart Hot Pot」聯手出擊，準備用兩場期間限定的快閃活動，點亮嘉義的夜空。

「聰明吧」將帶來充滿實驗精神的豆花創意料理，挑戰你的味蕾極限；而「聰明鍋」則要舉辦一場跨界金曲派對，讓你邊吃鍋邊跟著音樂搖擺。

最令人期待的是9月26日，這兩場活動將同步引爆，讓嘉義的夜晚瞬間變成大型跑趴現場，氣氛high到最高點！準備好一起狂歡了嗎？

在嘉義二通與美街轉角，有一處不是日常營業的餐酒館——「聰明吧 Tshong Bing BAR」，這是由林聰明沙鍋魚頭在2023年創立的新品牌，定位為「企劃型餐酒館」，承載城市故事、實驗風土創意。過去2年，聰明吧舉辦過多場快閃活動，從餐飲、藝術到文化論壇，每一次開門都換上不同的主題，讓這裡成為嘉義街角館中最具企劃感的會客室。

2025年正逢嘉義建城321週年，林聰明沙鍋魚頭推出「嘉味54321」企劃，串聯在地世代飲食，並於日前舉行輪普論壇辦桌，其中「欸豆花惹發」主理人 Mia 將「煙灰缸造型豆花」端上辦桌、成為輪普菜餚之一，吸引全場目光，並在社群掀起熱議，甚至未演先轟動，開賣前詢問度破表，相關宣傳影片更突破百萬

觀看！這款幽默又勾起回憶的作品，即將在聰明吧正式登場，延伸為9天限定的「豆花生活實驗」。

這次快閃的最大亮點之一，還有 「聰明豆」豆花與啤酒的跨界搭配。這款豆花以林聰明沙茶醬、聰明魚鬆方塊酥、奮起福米磚為基底，鹹、甜、辣的層次交疊，不再只是甜點，而是下酒良伴。建議搭配「聰明精釀啤酒」或「阿里山初霧啤酒」一同享用，嘉義味的鹹香 × 啤酒的爽口，成為只在聰明吧才能品嚐的限定套餐。

來自台北的Mia，因為迷戀吃豆花，從紀錄者轉身為製作者，把豆花當作藝術媒材與生活實驗。這次，她以嘉義的飲食記憶為題，帶來兼具口味與造型的多款豆花：

▪︎聰明豆（葷）：林聰明沙茶醬 × 聰明魚鬆方塊酥 × 奮起福米磚。鹹甜辣的層次交疊，一口豆花、一口啤酒，鹹香到位，讓豆花成為真正的下酒菜。

▪︎梅鮭花（全素）：外型宛如鮭魚卵丼飯，實際卻是梅山梅醬 × 紅麴粉圓 × 紫蘇，酸酸甜甜帶點趣味。

▪︎紅龍龍（全素）：阿里山金萱紅茶 × 百年「永昌行」龍眼乾 × 龍眼蜜，傳遞世代交織的記憶。

▪︎豆拉米蘇（蛋奶素）：嘉義市咖啡館密度全台第二，以餘生咖啡「餘暮」配方豆 × 提拉米蘇，重現嘉義的浪漫咖啡日常。

▪︎檳菓菓菓（全素）：嘉義人的青春味「三味果汁」，果食男子特製果醬 × 金萱茶豆花，讓回憶在口中綻放。

▪︎菸久生（奶素）：從「交際菸」轉譯成「交際豆花」，一碗豆花的時間，取代一根菸的時間，吃出更健康的相遇。

聰明吧不只是酒吧，而是嘉義的企劃會客室。2025的9～10月，限定9天，快來一碗創意豆花、一杯嘉義啤酒，在二通的夜晚，用味覺交換故事。

活動資訊

日期｜9/19、20、21、26、27、28、10/3、4、5

時間｜18:30-21:30（最後點餐 21:00）

地點｜聰明吧 Tshong Bing BAR（嘉義市中正路316號）

用餐須知

・現場候位，無訂位

・禁菸（但有煙灰缸豆花????）

・禁帶外食、禁寵物（導盲犬除外）

・付款方式：現金 & LinePay

嘉義限定part 2！聰明鍋跨界國語金曲

國語作業簿國家巡迴《嘉義篇》登場

林聰明沙鍋魚頭2025年推出最新鍋物品牌力作——「聰明鍋 Smart Hot Pot」。自試營運起便引發熱烈話題，聰明鍋從「一碗一碗」的沙鍋魚頭，進化為「一鍋一鍋」的個人化鍋物體驗，為擁有 70 年歷史的小吃哲學注入創新與溫度，被譽為「新小吃」的進化論。聰明鍋不只是火鍋店，而是一場結合 在地文化 × 國際潮流 × 永續理念 的飲食革命，店鋪設計以喜氣的紅、金色調搭配自然原木，象徵嘉義人熱情與永續精神；空間中一抹金色山形裝置，勾勒「阿里山下第一鍋」的意象。

在這樣的精神下，聰明鍋 Smart Hot Pot 將於 2025 年 9 月 26 日（五）晚間，與知名音樂派對品牌 「國語作業簿」 攜手合作，在嘉義舉辦國家巡迴《嘉義篇》演出。本次活動結合在地餐飲與音樂文化，藉由跨界合作，打造一場獨特的夜晚體驗。

「國語作業簿」由台灣 DJ 賴皮（MR.SKIN） 創立，以國語金曲為核心，帶動台灣派對文化發展，每年吸引數萬人參與。今年 7 月 1 日於 林聰明沙鍋魚頭台北 101 開幕派對，也正是由 DJ 賴皮帶來精彩演出，掀起全場高潮。此次合作不僅延續雙方的緊密連結，更展現聰明鍋持續推動在地文化交流的理念，並透過音樂與餐飲的跨界結合，開創更多元的城市夜生活體驗。

演出當晚，國語作業簿將帶來特別策劃的音樂演出，搭配聰明鍋所準備的專屬餐點，包括聰明炸魚排、薯條及林聰明沙鍋魚頭風味泡麵。此外，現場亦將提供「聰明精釀啤酒」與最新推出的「阿里山初霧啤酒」供觀眾選購，讓參與者能在音樂與美食中共享夜晚時光。

活動資訊

活動名稱｜ 國語作業簿：國家巡迴《嘉義篇》 Feat. 林聰明沙鍋魚頭 Present ：聰明鍋 Smart Hot Pot

日期時間｜ 2025 年 9 月 26 日（星期五）21:00–24:00（實際開演時間以現場公告為準）

地點｜ 聰明鍋 Smart Hot Pot（嘉義市東區大雅路一段 730 號之一）