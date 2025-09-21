　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

林聰明旗下兩大潮牌　運用豆花與金曲派對顛覆嘉義夜生活

▲▼ 嘉義限定part 1！「煙灰缸豆花」你敢吃嗎？聰明吧限時9天！#欸豆花惹發 快閃登場 。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供 ）

▲ 林聰明旗下餐酒館「聰明吧 Tshong Bing BAR」與鍋物專門店「聰明鍋 Smart Hot Pot」，帶來限定快閃，從豆花生活實驗到跨界金曲派對 。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供 ）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年9月，嘉義的夜生活要嗨翻啦！林聰明沙鍋魚頭旗下兩大潮牌「聰明吧 Tshong Bing BAR」和「聰明鍋 Smart Hot Pot」聯手出擊，準備用兩場期間限定的快閃活動，點亮嘉義的夜空。

「聰明吧」將帶來充滿實驗精神的豆花創意料理，挑戰你的味蕾極限；而「聰明鍋」則要舉辦一場跨界金曲派對，讓你邊吃鍋邊跟著音樂搖擺。

最令人期待的是9月26日，這兩場活動將同步引爆，讓嘉義的夜晚瞬間變成大型跑趴現場，氣氛high到最高點！準備好一起狂歡了嗎？

▲▼ 嘉義限定part 1！「煙灰缸豆花」你敢吃嗎？聰明吧限時9天！#欸豆花惹發 快閃登場 。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供 ）

在嘉義二通與美街轉角，有一處不是日常營業的餐酒館——「聰明吧 Tshong Bing BAR」，這是由林聰明沙鍋魚頭在2023年創立的新品牌，定位為「企劃型餐酒館」，承載城市故事、實驗風土創意。過去2年，聰明吧舉辦過多場快閃活動，從餐飲、藝術到文化論壇，每一次開門都換上不同的主題，讓這裡成為嘉義街角館中最具企劃感的會客室。

▲▼ 嘉義限定part 1！「煙灰缸豆花」你敢吃嗎？聰明吧限時9天！#欸豆花惹發 快閃登場 。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供 ）

2025年正逢嘉義建城321週年，林聰明沙鍋魚頭推出「嘉味54321」企劃，串聯在地世代飲食，並於日前舉行輪普論壇辦桌，其中「欸豆花惹發」主理人 Mia 將「煙灰缸造型豆花」端上辦桌、成為輪普菜餚之一，吸引全場目光，並在社群掀起熱議，甚至未演先轟動，開賣前詢問度破表，相關宣傳影片更突破百萬

觀看！這款幽默又勾起回憶的作品，即將在聰明吧正式登場，延伸為9天限定的「豆花生活實驗」。

▲▼ 嘉義限定part 1！「煙灰缸豆花」你敢吃嗎？聰明吧限時9天！#欸豆花惹發 快閃登場 。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供 ）

這次快閃的最大亮點之一，還有 「聰明豆」豆花與啤酒的跨界搭配。這款豆花以林聰明沙茶醬、聰明魚鬆方塊酥、奮起福米磚為基底，鹹、甜、辣的層次交疊，不再只是甜點，而是下酒良伴。建議搭配「聰明精釀啤酒」或「阿里山初霧啤酒」一同享用，嘉義味的鹹香 × 啤酒的爽口，成為只在聰明吧才能品嚐的限定套餐。

▲▼ 嘉義限定part 1！「煙灰缸豆花」你敢吃嗎？聰明吧限時9天！#欸豆花惹發 快閃登場 。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供 ）

來自台北的Mia，因為迷戀吃豆花，從紀錄者轉身為製作者，把豆花當作藝術媒材與生活實驗。這次，她以嘉義的飲食記憶為題，帶來兼具口味與造型的多款豆花：

▪︎聰明豆（葷）：林聰明沙茶醬 × 聰明魚鬆方塊酥 × 奮起福米磚。鹹甜辣的層次交疊，一口豆花、一口啤酒，鹹香到位，讓豆花成為真正的下酒菜。

▪︎梅鮭花（全素）：外型宛如鮭魚卵丼飯，實際卻是梅山梅醬 × 紅麴粉圓 × 紫蘇，酸酸甜甜帶點趣味。

▪︎紅龍龍（全素）：阿里山金萱紅茶 × 百年「永昌行」龍眼乾 × 龍眼蜜，傳遞世代交織的記憶。

▪︎豆拉米蘇（蛋奶素）：嘉義市咖啡館密度全台第二，以餘生咖啡「餘暮」配方豆 × 提拉米蘇，重現嘉義的浪漫咖啡日常。

▪︎檳菓菓菓（全素）：嘉義人的青春味「三味果汁」，果食男子特製果醬 × 金萱茶豆花，讓回憶在口中綻放。

▪︎菸久生（奶素）：從「交際菸」轉譯成「交際豆花」，一碗豆花的時間，取代一根菸的時間，吃出更健康的相遇。

聰明吧不只是酒吧，而是嘉義的企劃會客室。2025的9～10月，限定9天，快來一碗創意豆花、一杯嘉義啤酒，在二通的夜晚，用味覺交換故事。

活動資訊
日期｜9/19、20、21、26、27、28、10/3、4、5
時間｜18:30-21:30（最後點餐 21:00）
地點｜聰明吧 Tshong Bing BAR（嘉義市中正路316號）
用餐須知
・現場候位，無訂位
・禁菸（但有煙灰缸豆花????）
・禁帶外食、禁寵物（導盲犬除外）
・付款方式：現金 & LinePay

嘉義限定part 2！聰明鍋跨界國語金曲
國語作業簿國家巡迴《嘉義篇》登場

林聰明沙鍋魚頭2025年推出最新鍋物品牌力作——「聰明鍋 Smart Hot Pot」。自試營運起便引發熱烈話題，聰明鍋從「一碗一碗」的沙鍋魚頭，進化為「一鍋一鍋」的個人化鍋物體驗，為擁有 70 年歷史的小吃哲學注入創新與溫度，被譽為「新小吃」的進化論。聰明鍋不只是火鍋店，而是一場結合 在地文化 × 國際潮流 × 永續理念 的飲食革命，店鋪設計以喜氣的紅、金色調搭配自然原木，象徵嘉義人熱情與永續精神；空間中一抹金色山形裝置，勾勒「阿里山下第一鍋」的意象。

在這樣的精神下，聰明鍋 Smart Hot Pot 將於 2025 年 9 月 26 日（五）晚間，與知名音樂派對品牌 「國語作業簿」 攜手合作，在嘉義舉辦國家巡迴《嘉義篇》演出。本次活動結合在地餐飲與音樂文化，藉由跨界合作，打造一場獨特的夜晚體驗。

「國語作業簿」由台灣 DJ 賴皮（MR.SKIN） 創立，以國語金曲為核心，帶動台灣派對文化發展，每年吸引數萬人參與。今年 7 月 1 日於 林聰明沙鍋魚頭台北 101 開幕派對，也正是由 DJ 賴皮帶來精彩演出，掀起全場高潮。此次合作不僅延續雙方的緊密連結，更展現聰明鍋持續推動在地文化交流的理念，並透過音樂與餐飲的跨界結合，開創更多元的城市夜生活體驗。

演出當晚，國語作業簿將帶來特別策劃的音樂演出，搭配聰明鍋所準備的專屬餐點，包括聰明炸魚排、薯條及林聰明沙鍋魚頭風味泡麵。此外，現場亦將提供「聰明精釀啤酒」與最新推出的「阿里山初霧啤酒」供觀眾選購，讓參與者能在音樂與美食中共享夜晚時光。

活動資訊
活動名稱｜ 國語作業簿：國家巡迴《嘉義篇》 Feat. 林聰明沙鍋魚頭 Present ：聰明鍋 Smart Hot Pot
日期時間｜ 2025 年 9 月 26 日（星期五）21:00–24:00（實際開演時間以現場公告為準）
地點｜ 聰明鍋 Smart Hot Pot（嘉義市東區大雅路一段 730 號之一）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

超商「防颱優惠」一次看！水、泡麵、微波鮮食「買2件更省」

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

地方熱門新聞

徐榛蔚：12個村里7000人明早8點撤離

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

大龍門「鱻漫遊」健行報名　迄9/30額滿截止

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

首屆國際兒少書展人潮爆棚　明年高雄接棒

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

2025運動嘉年華熱鬧登場黃偉哲帶頭體驗展現全民動能

更多熱門

相關新聞

林聰明沙鍋魚頭101店推4款限定套餐

林聰明沙鍋魚頭101店推4款限定套餐

嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」3月在南港三井LaLaport開出台北首店後，第2家店進駐台北101購物中心美食街，明天正式開幕，8款套餐中有4款101店限定，包括沙鍋龍蝦、沙鍋炸蝦、沙鍋魷魚及沙鍋河粉。

「林聰明沙鍋魚頭」台北二店插旗101

「林聰明沙鍋魚頭」台北二店插旗101

林聰明沙鍋魚頭、天利食堂　限定菜色做公益

林聰明沙鍋魚頭、天利食堂　限定菜色做公益

「林聰明沙鍋魚頭」台北首店菜單曝光

「林聰明沙鍋魚頭」台北首店菜單曝光

身分證有「3個2」免費吃豬排

身分證有「3個2」免費吃豬排

關鍵字：

林聰明沙鍋魚頭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面