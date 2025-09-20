56歲清潔婦竟是隱形富婆　2招被動年收605萬

▲東京一名56歲的清潔婦生活儉樸，卻是靠被動收入賺飽飽的隱形富婆。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本東京一位56歲的清潔婦，每天辛勤地打掃公寓，月薪只領10萬日圓（約新台幣2萬元），生活樸實節儉。但令人跌破眼鏡的是，她根本不缺錢，早就「財富自由」，每年被動收入超過3000萬日圓（約新台幣605萬元）。對她來說，她選擇簡樸其實是一種習慣，也是她對未來風險的謹慎規劃。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，56歲的松原光一（化名）從小家境清寒，很早就學會省錢。高中畢業後，她以月薪18萬日圓（約新台幣3.6萬元）在工廠上班，雖然薪水不高，但她靠著省吃儉用，在20幾歲就存到300萬日圓，並趁日本泡沫經濟幻滅、房價大跌時，看準時機買下人生第一間小套房。後來她慢慢擴大投資，如今坐擁7間公寓，每個月光收租金就有180萬日圓（約新台幣36萬元），加上每年約600萬日圓（約新台幣121萬元）的股息收入，讓她成為一位不折不扣的富婆。

儘管早就財務自由，松原卻選擇繼續當清潔工，她坦言做這份工作跟錢一點關係都沒有，而是擔心如果退休後閒著沒事，身體和腦袋都會變遲鈍。她很享受打掃的過程，認為早上打掃讓環境變得整潔，反而能讓心情感到愉悅。她目前的工作很輕鬆，一週只要去3天，一次4小時，負責一棟東京公寓的公共區域清潔，與簡單維修通報，工時規律，讓她能同時兼顧資產投資與房產管理。

許多人以為賺大錢就該享受，可是松原光一卻反其道而行，她並未因收入增加而陷入「消費陷阱」，反而依然過著簡樸的生活，她依然選擇租屋，鮮少外食，超過十年沒買一件新衣，手機也只用最便宜的資費方案，並以腳踏車代步。她的人生哲學是「我不是為了讓別人看，而是要過讓自己安心的生活」，並深信真正的財富不是炫耀性消費，而是透過自律與穩健的理財和風險管理，為自己創造出長久安全感。



